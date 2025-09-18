Arbetsterapeut inom LSS till kommunal primärvård i Åstorps kommun
2025-09-18
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Du kommer att arbeta med att handleda omvårdnadspersonal, informera omsorgstagare och närstående samt vara ett stöd i det rehabiliterande förhållningssättet inom verksamheten.
Inom LSS ansvarar du för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder, utprovning och förskrivning av hjälpmedel samt intygsskrivning och bedömning gällande bostadsanpassning.
Arbetet bedrivs i omsorgstagarens hem samt på LSS boenden där du samverkar med andra yrkesprofessioner i form av leg. sjukgymnaster/ fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal/LSS assistenter i ett teamarbete med omsorgstagarens behov i centrum.
All dokumentation sker i journalsystemet LifeCare HSLKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som leg. arbetsterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård med inriktning mot LSS samt en god erfarenhet av förskrivning av medicintekniska hjälpmedel till omsorgstagaren i ordinärt eller särskilt boende.
Du behöver vara prestigelös, noggrann och har ett gott bemötande. Du är trygg i din yrkesroll som arbetsterapeut och kan prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Du tycker om att samarbeta med andra, är flexibel och lösningsfokuserad med omsorgstagarens behov i centrum.
Du tycker om att arbeta med människor och sätter individen i fokus. Du trivs med arbete i team och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och övriga professioner som du möter i ditt arbete. Vidare tar du dig an dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt utföra, överblicka och prioritera dina arbetsuppgifter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort för bil erfordras då det ingår körning i tjänsten.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning i Åstorps kommun behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister Ersättning
