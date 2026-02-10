Arbetsterapeut inom hemrehabilitering
2026-02-10
På Bräcke diakoni drivs vi av övertygelsen att människor mår bäst när de får vara hemma på sina egna villkor.
Därför arbetar vi för att göra livet bättre genom vård, omsorg och rehabilitering som utgår från hela människan. Nu söker vi en arbetsterapeut till vår hemrehabilitering i Linköping, där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Tjänsten är ett heltidsvikariat till och med 11 oktober 2026. Vi erbjuder goda interna möjligheter för dig som vill fortsätta utvecklas hos oss.
Din roll
Som arbetsterapeut inom hemrehabilitering möter du människor i deras vardag och arbetar med insatser som stärker självständighet, trygghet och funktion i det dagliga livet. Rollen ger dig stor frihet att planera din arbetsdag och möjlighet att arbeta långsiktigt med patienterna under vikariatets period. Arbetet sker i nära samverkan med ett tvärprofessionellt team bestående av fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal, där ni tillsammans skapar helhet i vården.
I jobbet ingår
- genomföra aktivitets- och funktionsbedömningar,
- planera och utföra rehabiliterande insatser tillsammans med patienten,
- arbeta med tekniska hjälpmedel och anpassningar av hemmiljön,
- stödja omsorgspersonal i vardagsrehabiliterande arbetssätt,
- samverka med anhöriga, kollegor och andra vårdaktörer.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av att möta våra målgrupper, gärna med bakgrund inom hemrehabilitering. Du är trygg och strukturerad i ditt arbete och har ett lyhört bemötande. Du är nyfiken på Bräcke diakoni och trivs i en roll där du snabbt kan sätta dig in i nya arbetssätt och delta i ett professionellt samarbete - med fokus på att stärka människors möjligheter att leva ett gott liv hemma.
- Legitimerad arbetsterapeut
- Erfarenhet av att arbeta med och möta relevanta målgrupper, inom stöd, vård eller omsorg.
- B-körkort och kan cykla
- Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
- Grundläggande datorvana och erfarenhet av dokumentation i journalsystem
Bräcke Vård och omsorg i hemmet
I Linköping City syd har Bräcke diakoni ett helhetsansvar för omsorg, sjukvård och rehabilitering i hemmet. Här arbetar cirka 140 engagerade kollegor inom våra hemtjänstgrupper och på våra fyra trygghetsboenden. Tillsammans skapar vi trygghet, kontinuitet och helhet i vården för människor som vill fortsätta leva sitt liv hemma.
Välkommen med din ansökan idag!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen. Hos oss får du:
vara del av en idéburen stiftelse som återinvesterar överskottet för att göra verklig skillnad,
arbeta i en organisation med stark värdegrund och en helhetssyn på människan,
ett meningsfullt arbete där du bidrar till ett mer medmänskligt samhälle,
möjlighet till delaktighet, utveckling och att påverka i en organisation med korta beslutsvägar,
trygghet genom kollektivavtal, som ger tjänstepension, försäkringar, extra semesterdagar med ålder, föräldralön och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Bräcke diakoni, Bräcke hemsjukvård och hemrehabilitering Linköping Kontakt
Ann-Charlotte Agnetorn 013-1900455 Jobbnummer
