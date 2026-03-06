Arbetsterapeut: Härligt team, generös intro & stor frihet
Mönsterås Kommun / Sjukgymnastjobb / Mönsterås Visa alla sjukgymnastjobb i Mönsterås
2026-03-06
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mönsterås Kommun i Mönsterås
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vi förstärker nu vårt team på Rehabenheten i Mönsterås kommun och söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Du kommer in i en sammansvetsad och kompetent arbetsgrupp med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter som trivs tillsammans och som strävar efter att leverera högkvalitativ rehabilitering.
Här arbetar vi nära patienterna, både på särskilt boende och i ordinärt boende. Du fokuserar på att möjliggöra aktivitet och delaktighet i vardagen, vilket ger genuin kontinuitet och möjlighet att göra verklig skillnad. Arbetet innefattar bland annat aktivitetsbedömningar, hjälpmedelsutprovning och anpassningar av hemmiljön.
Arbetet sker i tvärprofessionella team där du dagligen samarbetar med kollegor inom rehab, biståndshandläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Ingen dag är den andra lik; variationen är stor och du möter allt från akuta behov till långsiktiga funktionsförbättringar och kompensatoriska strategier.
Det här erbjuder vi dig
* Starkt stöd och gemenskap: Ett härligt gäng kollegor som backar upp varandra, generös introduktion och eget mentorskap så du snabbt kommer in i arbetet.
* Hög grad av frihet: Du planerar stora delar av din egen tid i samråd med teamet.
* Kontinuerlig utveckling: Regelbundna träffar för kunskapsutbyte, aktivt kvalitets- och förbättringsarbete samt stöd för fortbildning.
* Meningsfull vardag: Du ser konkreta resultat av ditt arbete och bidrar till att människor kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.Kvalifikationer
* Legitimerad arbetsterapeut.
* B-körkort (krav).
* Erfarenhet från kommunal rehabilitering eller äldreomsorg är meriterande men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad. Vi kommer att ge dig en trygg start.
* Du har ett rehabiliterande och salutogent förhållningssätt, trivs i team och brinner för att utveckla både dig själv och verksamheten.
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, vilket innebär att engagemang, lösningsfokus och god samarbetsförmåga väger tungt.
Är du vår nya kollega, en engagerad arbetsterapeut som vill växa professionellt samtidigt som du varje dag gör verklig skillnad för människors livskvalitet och självständighet? Då ser vi fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så tveka inte att söka redan idag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås kommun
(org.nr 212000-0720) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Sam Nordström sam.nordstrom@monsteras.se 0103537036 Jobbnummer
9780510