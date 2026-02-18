Arbetsterapeut, Handrehabilitering, Hand- och plastikkirurgisk klinik, Umeå
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut för ett längre vikariat till vår rehabiliteringsenhet vid Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Umeå.
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Hand- och plastikkirurgiska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus bedriver högspecialiserad hand- och plastikkirurgi för patienter i den norra regionen. Kliniken utför även nationell högspecialiserad vård inom handkirurgi gällande plexus brachialis skador samt för dysmeli. Inom kliniken arbetar cirka 100 medarbetare inom olika professioner. Hos oss finns en vårdavdelning, en mottagning, en operationsavdelning, en rehabiliteringsavdelning och en avdelning för medicinsk dokumentation.
På hand- och plastikkirurgens rehabiliteringsenhet arbetar idag fem fysioterapeuter och sex arbetsterapeuter. Vid enheten bedöms och behandlas patienter från hela norra regionen med skador, sjukdomar eller smärtproblematik i övre extremitet. Behandling och rehabilitering på rehabenheten och i plexusteamet bedrivs framför allt inom öppenvård med patientens behov i fokus.
Vill du vara en del av ett engagerat team som arbetar med rehabilitering av patienter med skador eller sjukdomar i övre extremitet? Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv - med fokus på en hållbar återgång till arbete och sysselsättning.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss kommer du att arbeta i ett tvärprofessionellt team med fokus på en hållbar återgång till arbete och sysselsättning. Du möter patienter både efter kirurgiska ingrepp och vid behov av konservativ behandling. Ditt arbete omfattar hela rehabiliteringsprocessen från bedömning och planering till genomförande och systematisk utvärdering av insatser och resultat.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat tillverkning av ortoser anpassat efter patientens individuella behov och medicinska riktlinjer. Du arbetar även med praktisk träning i meningsfulla aktiviteter, där du tillsammans med patienten sätter upp och arbetar mot individuella mål samt behandling av ärr och ödem. Patientkontakten sker både fysiskt på kliniken och digitalt via telemedicin, vilket skapar goda förutsättningar för en flexibel och tillgänglig rehabiliteringsprocess.
Vi kommer att utarbeta en individuell introduktionsplan tillsammans med dig så att du kan känna att du får en trygg start och en god möjlighet att lära dig arbetet hos oss.
Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av att arbeta med patienter som har skador eller sjukdomar i arm och hand och är trygg med att träna i aktivitet för en hållbar återgång till arbete, boende och fritid. Du har vana av att arbeta i team och tillämpar ett klientcentrerat förhållningssätt i ditt dagliga arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av att tillverka ortoser och om du tidigare har arbetat med vård på distans.
Som person har du en naturlig drivkraft och tar gärna egna initiativ för att skapa bästa möjliga vård för patienterna. Du är flexibel och ser möjligheter i förändring, samtidigt som du har en trygg och stabil närvaro i teamet. Du värdesätter samarbete högt och bidrar med både omtanke och engagemang till en positiv arbetsmiljö. Med din lyhördhet, prestigelöshet och vilja att dela med dig av din kunskap blir du en uppskattad kollega och en viktig del av vårt gemensamma arbete.
