Arbetsterapeut, Habiliteringscenter Järva Vuxna

Arbetsterapeut till Habiliteringscenter Järva vuxna
Vi söker en driven och flexibel arbetsterapeut!Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
Habiliteringscenter Järva vuxna är en av våra öppenvårdsmottagningar för vuxna från 18 år med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.
Enheten är lokaliserad i Rinkeby.
Enheten vänder sig till personer boende i Järva stadsdelsområde samt Sundbyberg och här arbetar 8 personer. Enheten delar chefsskap med Habiltieringscenter Brommaplan vuxna där 16 personer arbetar.
Habiliteringen är specialiserad på att ge vård till personer med funktionsnedsättning, såsom intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och autism. Genom stöd, strategier och behandling skapar vi förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardagOm tjänsten
Habiliteringen erbjuder åtgärder både individuellt och i grupp. Vid behov i patientens närmiljö eller på annan lämplig plats. Arbetet sker individuellt men också tillsammans med team-kollegor, anhöriga eller nätverk. På enheten är vi sammanlagt 8 medarbetare som delar lokaler med barnhabiliteringen.
Dina arbetsuppgifter kommer vara att kartlägga och bedöma patienternas förmågor och behov, planera behandlande åtgärder, genomföra dessa samt vid behov utfärda intyg. Tillsammans med patienter och närstående kommer du att utarbeta strategier samt vid behov prova ut, förskriva och följa upp individuellt anpassade hjälpmedel. Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs med vårdgrannar, nätverk, kommunal verksamhet och andra myndigheter.
Hos oss erbjuds du:
• En individuell introduktion i ditt arbete med goda utvecklingsmöjligheter. -En fin gemenskap och kollegialt lärande i tvärprofessionellt teamarbete. - Kompetensutveckling via vår interna personalutbildning - Fri hälso- och sjukvård - Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme - Flexibel arbetstid.
Om dig:
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut som är strukturerad och samtidigt flexibel för att klara av och tycka om det varierade och komplexa arbetsinnehåll som finns i vår verksamhet, gärna med erfarenhet av de funktionsnedsättningar som ingår i Habilitering & Hälsas uppdrag.
Du är en person som är initiativtagande, utvecklingsintresserad och engageras av att hitta lösningar utifrån patientens fokus. Du gillar att arbeta självständigt likväl som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt. Eftersom enheten delar chefsskap med Habiliteringscenter Brommaplan vuxna ser vi också att du är flexibel i ditt arbetssätt då enheterna stöttar varandra kring patienter och insatser.
Du har god datorvana och erfarenheter av att arbeta med digitala mötesverktyg då vissa möten sker på distans. Hos oss behöver du ha förmågan att kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier på din enhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden.
Om verksamheten:
Habiliteringscenter Järva vuxna är en del av Habilitering & Hälsa som i sin tur är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur synnedsättning och blindhet kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
