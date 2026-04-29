Arbetsterapeut, Habiliteringen för rörelsenedsättning
Region Uppsala / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-04-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Habiliteringen för rörelsenedsättning
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du vara med och skapa möjligheter tillsammans med oss?
Välkommen att söka tjänsten som arbetsterapeut på Habiliteringen för rörelsenedsättning. Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid under perioden 1 september 2026 till 30 april 2027. Vår målsättning är en sammanhållen habilitering för en jämlik och patientsäker vård med god kvalitet. Det innebär att vid behov kan delar av arbetstiden kan komma att förläggas på någon av våra övriga enheter.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, Läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Som arbetsterapeut hos oss ingår du i en tvärprofessionell enhet med en viktig roll i det teambaserade behandlings- och utredningsarbetet. På enheten arbetar flera arbetsterapeuter, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, logopeder, kuratorer samt specialpedagoger. Du kommer att arbeta med patienter i alla åldrar och möta barn, ungdomar och vuxna med cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, ryggmärgsbråck, flerfunktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada.
I dina arbetsuppgifter ingår att utifrån den enskildes behov analysera, kartlägga/bedöma, behandla och ge råd och stöd för att öka förmåga till aktivitet och delaktighet. I arbetsuppgifterna ingår även utprovning och förskrivning av kognitiva hjälpmedel samt hjälpmedel för fysiska funktionsnedsättningar.
En stor och viktig del av arbetet handlar om att ge handledning, utbildning och information till personerna själva, anhöriga och nätverk. Det ingår även att samverka med andra verksamheter inom den privata och offentliga sektorn. Vi har regelbundet samarbete med Akademiska sjukhuset avseende hand-, och ortosmottagning och du som arbetsterapeut kommer att ingå i det samarbetet.
Då vi är en specialistverksamhet är vi väldigt noga med att vår personal får rätt utbildning, kunskaper och möjlighet till kompetenshöjning för att du som personal ska känna dig trygg med att kunna utföra de insatser som verksamheten erbjuder.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Arbetet förutsätter att du har kunskap om hjälpmedel och kognitivt stöd. Erfarenhet och kunskap inom handfunktion och handrehabilitering samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning är meriterande men inget krav. Möjlighet till kompetenshöjning inom dessa områden finns.
Du måste kunna arbeta självständigt men även ha en god samarbetsförmåga, då arbetet förutom samarbetet i det tvärprofessionella teamet, även innehåller många kontaktytor utanför den egna verksamheten.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har en god organisationsförmåga och kan planera ditt arbete självständigt. Du är lyhörd, har en god pedagogisk förmåga och är bra på att motivera andra. Det är viktigt att du lätt kan skapa kontakt med både patienter, anhöriga och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Habiliteringen i Uppsala län tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och har i många år varit en "habilitering i framkant". Vi är en specialiserad verksamhet och har vår spetskompetens inom olika former av medfödda rörelsenedsättningar samt förvärvad hjärnskada, autism, intellektuell funktionsnedsättning och vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Våra tvärprofessionella team finns i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar.
Verksamheten präglas av utveckling och ett evidensbaserat arbetssätt och du får ett stimulerande och varierat arbete. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt inom habiliteringens egna verksamhet. Varje profession har dessutom regelbundna träffar för att säkerställa likvärdig kompetens och därmed lika vård inom länets olika enheter. Alla nyanställda har en personlig mentor under första året. Inom förvaltningen finns en forsknings- och utvecklingsavdelning, med syfte att stimulera och stödja utvecklingsarbete.
Enheten Habiliteringen för rörelsenedsättning består av 28 medarbetare med professionerna arbetsterapeut, kurator/socionom, fysioterapeut/sjukgymnast, psykolog, logoped, specialpedagog, sekreterare och gruppchef. Våra olika kompetenser gör oss mångsidiga och flexibla.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Eva Hummelgård på e-post: eva.hummelgard@regionuppsala.se
(https://../Recruitments/mailto:)Publiceringsdatum2026-04-29Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH120/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9883242