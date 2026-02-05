Arbetsterapeut/Fysioterapeut alt studerande till AT/FT till sommaren
2026-02-05
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen i Uppvidinge
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!

Kommunrehab söker sommarvikarier - både arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Även om du är studerande till någon av dessa professioner är du välkommen med din ansökan.
Kommunrehab söker sommarvikarier - både arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Även om du är studerande till någon av dessa professioner är du välkommen med din ansökan.
Omställningen till God och nära vård innebär ett fokus på personcentrerad omvårdnad där den enskildes behov är i centrum men också det nära samarbete med primärvård och slutenvård.
Du jobbar i ett team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker. Arbetet innebär också ett nära samarbete med sjuksköterskor, omsorgspersonal, biståndshandläggare och enhetschefer.
Du en del av Hälso- och sjukvårdsavdelningen och utför rehabiliteringsinsatser, träning, hälsofrämjande och förebyggande insatser för våra medborgare i hela kommunen. I din roll som arbetsterapeut/fysioterapeut ansvarar du för bedömningar och planerar insatser utifrån individens behov. Du ansvarar också för utprovning och ordinationer av hjälpmedel. Som studerande utför du uppgifter på delegering av legitimerad personal.
Du får ett varierande och stimulerande arbete genom att arbeta med rehabiliteringsprocessen tillsammans med övriga professioner för att värna om självständigt liv hos enskilda.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt arbete där ingen dag är den andra lik och du kommer till ett arbetslag där vi hjälper och stöttar varandra, det finns alltid någon att bolla idéer med och ta hjälp av.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut alternativt legitimerad fysioterapeut. Men till sommaren söker vi även dig som är studerande inom dessa professioner. Erfarenhet inom kommunal verksamhet är meriterande.
Vi ser gärna att du känner dig trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
