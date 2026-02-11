Arbetsterapeut eller socionom som rehabkoordinator
Norra länets psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde psykiatri består av fyra sektioner, Affektiva sjukdomar, Akut- och konsultationspsykiatri, Beroende och neuropsykiatri och Psykos- och äldrepsykiatri. Norra länets psykiatri har sin organisatoriska hemvist i Beroende och neuropsykiatri tillsammans med öppenvårdsmottagningen Håbo- Enköping, Neuropsykiatriska mottagningen Akademiska sjukhuset och Beroendemedicin med tillhörande två slutenvårdsavdelningar.
Norra länets psykiatri är belägen i Tierp med filialer placerade i Gimo, Skutskär och Tärnsjö. Vi är en verksamhet med specialistuppdrag inom allmänpsykiatrin. Det innebär att vi har både bred kompetens och samtidigt möjlighet att skaffa oss mer specifik kompetens inom olika psykiatriska tillstånd. I vår verksamhet arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare och medicinska sekreterare. Målgruppen är alla över 18 år i behov av insatser från specialistpsykiatrin. Vi utreder och behandlar affektiva tillstånd, psykossjukdomar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personlighetssyndrom och andra psykiatriska tillstånd.
I vårt dagliga arbete tar vi stöd i vårdprocesser och riktlinjer som bygger på evidens. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet utifrån våra unika förutsättningar. Vi samarbetar med primärvården, kommunerna, Habiliteringen samt de psykiatriska mottagningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Våra verksamheter har goda kommunikationsförbindelser och nås enkelt från Uppsala, Gävle och Stockholm.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Vi befinner oss i ett spännande omställningsarbete där vi stärker det arbetsinriktade rehabiliteringsarbetet som en central del i vår verksamhet. Du erbjuds möjlighet att påverka och utforma rollen med stöd av regionens rehabiliteringskoordinatorer samt dess nätverk. Samverkan med vårdgrannar kommer också ingå som en självklar del i uppdraget. Tjänsten är delad mellan uppdraget som rehabkoordinator och kliniskt arbete i din grundprofession.
I rollen som rehabkoordinator kommer du att ha en nyckelroll i att samordna och planera rehabiliteringsinsatser för våra patienter. Du arbetar i team med övriga professioner på enheten och ser till att patienterna får den hjälp och det stöd de behöver för att återgå till arbete eller annan form av daglig sysselsättning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kartlägga rehabiliteringsbehov
• Planera och koordinera individuella rehabiliteringsplaner
• Vara länken mellan patient, arbetsgivare och övriga vårdgivare
• Säkerställa att patienter får rätt stöd i rätt tidKvalifikationer
Vi söker dig som är arbetsterapeut eller socionom.
Om du är arbetsterapeut ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med vuxna inom primärvård, psykiatri eller habiliteringen. Du bör ha erfarenhet av kartläggnings- och bedömningsarbete så som ADL, vardagsbalans och bedömning av arbetsförmåga tillsammans med multidisciplinärt team.
Om du är socionom ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med vuxna inom Försäkringskassan, socialtjänsten eller annan myndighet. Du bör ha erfarenhet av kartläggnings- och utredningsarbete. Meriterande men inte krav är om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
Din kompetens
Du har god förmåga att jobba självständigt och i team med övriga professioner på mottagningen. Arbetet förutsätter att du arbetar strukturerat och metodiskt samt är beredd att ibland prioritera om och anpassa arbetsdagen efter verksamhetens behov. Det är viktigt att du är lösningsfokuserad och ansvarstagande. Då arbetet innebär kontakter med olika professioner både internt och externt krävs det att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta utvecklingsinriktat.
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder handledning, möjlighet till distansarbete i enlighet med regionens riktlinjer.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, Jolija Vidic, jolija.vidic@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
