Arbetsterapeut, Dagrehab neurologi, Rehabilitering och stödenhet Trelleborg
2026-03-24
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du tillhöra ett glatt gäng? Tveka inte att söka vikariatet som arbetsterapeut hos oss på Rehabilitering och stödenheten i Trelleborg.
På Rehabilitering och stödenheten finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer samt undersköterskor. Vi tillhör verksamhetsområde mottagningar och rehabilitering och arbetar inom sjukhusets akut- och medicinverksamhet samt inom den ortopediska verksamheten. Vårt mål inom enheten är att medarbetaren ska få möjlighet att utveckla sig själv och vi har bland annat förmånen att kunna ansöka om pengar via Kockska stiftelsen för att kunna gå utbildningar/kurser. Vi har ett gott samarbete inom hela enheten, där vi hjälper och stöttar varandra när det behövs. För att upprätthålla god sammanhållning och trivsel på enheten styr vår festkommitté regelbundet upp trevliga after work.
Lasarettet i Trelleborg med sina cirka 600 medarbetare är det personliga sjukhuset med de stora möjligheterna. Vi bedriver specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde på 100 000 invånare. På Lasarettet i Trelleborg vill vi sätta medarbetarna i förarposition eftersom vi tror att det är du och dina kollegor som bäst vet hur våra patienter får en bra och personlig vård. På Lasarettet i Trelleborg vill vi att alla medarbetare ska ha stort inflytande i sitt arbete. Tillsammans ska vi nå vårt gemensamma mål om att bli ett ledande och personligt sjukhus avseende patient- och medarbetarnöjdhet och kvalitet. Lasarettet präglas av en trevlig arbetsmiljö med rymliga och ljusa ytor. Det finns bra pendlingsmöjligheter med tåg och buss som stannar utanför lasarettet.
Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med patienten i centrum. All rehabilitering och stödjande insatser utgår från patientens egna förutsättningar och mål. Vi strävar efter att individen tar eget ansvar för att nå förändring och förbättring i sin rehabilitering.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
På Dagrehab träffar du patienter som drabbats av stroke, MS, Parkinson, ALS eller andra neurologiska sjukdomar/tillstånd. Du arbetar personcentrerat med patienten och sätter tillsammans med patienten upp mål som du hjälper patienten att uppnå genom träning och strategier.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat anamnesupptagning, bedömning av aktivitetsförmåga, handfunktion, kognition och hjälpmedelsbehov samt träning. Utöver detta tillkommer dokumentation i journalsystem, administrativa arbetsuppgifter såsom planering och samordning av patientbesök samt allmän logistik för att det dagliga arbetet ska flyta på. Arbetet på Dagrehab utförs i team tillsammans med fysioterapeuter, rehab-undersköterskor, kurator samt medicinsk sekreterare. Samarbetet med övriga teammedlemmar runt patienten ingår som en stor och viktig del av arbetet.
Hos oss arbetar vi för att ständigt bli bättre och vi värdesätter initiativ och nytänkande. Det finns även möjlighet att utvecklas inom olika områden i verksamheten. Med en generös inställning till vidareutbildning relaterat till arbetsuppgifter uppmuntrar vi till aktivt lärande över tid. Du erbjuds även en individuellt anpassad introduktion och mentorskap av erfaren kollega. Handledning av studenter ingår i arbetet.
Som arbetsterapeut hos oss är du aldrig ensam, du kommer att känna dig varmt välkommen och trygg i ditt arbete!
Annonsen avser ett vikariat med tillträde snarast efter överenskommelse och som pågår till augusti 2027. Det finns stora möjligheter till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare krävs B-körkort. Grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av journalsystemet Melior är önskvärt. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom neurologi.
Arbetet är både teambaserat och självständigt vilket kräver att du har god samarbetsförmåga liksom förmåga att strukturera och planera dina dagar. Vi ser även att du är såväl ansvarstagande som flexibel och snabbt kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Kreativitet och initiativtagande är en tillgång då rehabilitering måste ske efter patientens behov och situation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314708".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Charlotte Johansson, Enhetschef Charlotte.E.Johansson@skane.se 0410- 552 32
9816447