Arbetsterapeut, Barn- och ungdomshabiliteringen, Skellefteå
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum Västerbotten / Sjukgymnastjobb / Skellefteå Visa alla sjukgymnastjobb i Skellefteå
2026-01-12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Habiliteringscentrum är en basenhet som består av barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabilitering råd och stöd samt synrehabilitering och hörselrehabiliteringen. Verksamheten ger habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen, samt rådgivning och annat personligt stöd enligt lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade, till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar.
Habiliteringscentrum är en länsverksamhet med ca 170 medarbetare med arbetsplatser i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Verksamhetens uppgift är att bidra till god hälsa och bästa möjliga funktionsförmåga samt goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet för de barn, ungdomar och vuxna som vi möter.
Vi söker nu en arbetsterapeut till barnlaget som ska arbeta med barn (0-12 år) med stora och/eller varaktiga funktionsnedsättningar samt mot deras vårdnadshavare. Vi är cirka 20 anställda hos oss. I arbetslaget finns administratör, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog.
Du kan förvänta dig en väl inarbetad introduktion där allt sker med stöd av kompetenta kollegor med lång erfarenhet som gärna delar med sig av sin kunskap och stöttar dig i din utveckling. Vi sätter stort värde i att skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö där dina idéer och ditt perspektiv räknas, du är viktig för oss!
Årligen genomför vi yrkesgemensamma utbildningsinsatser som är länsövergripande och framtagna för att passa specifik yrkesgrupp. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete, där du kan vara med och göra skillnad. Hos oss har du stor frihet att planera din egen arbetstid och möjlighet att ta flexledigt när verksamheten tillåter det. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Målet är att få barn och ungdomar (0-12år) att bli mer självständiga och delaktiga. Du kartlägger behov, provar ut och följer upp både kognitiva och rörelsehjälpmedel för att kompensera aktivitetsbegränsningar. Du ger också insatser inom områdena sömn, tidsuppfattning, struktur och planering.
Arbetet sker i team och planering sker i samverkan med barn och/eller föräldrar. Det ingår även att samverka med andra nätverk och verksamheter kring brukaren, exempelvis förskola och skola. Arbetet sker genom både mottagningsbesök, hembesök, skolbesök och digitala träffar. Du ansvarar tillsammans med övriga medarbetare för att upprätta och följa upp vårdplaner med familjen. Du deltar i planering och genomförande av utbildningar och gruppverksamhet för brukare/närstående och nätverk samt medverkar i kvalitetsregister som CPUP.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har god kunskap om stora och varaktiga funktionsnedsättningar och om vilka konsekvenser det kan få i personens liv. Du bör ha erfarenhet a arbete med hjälpmedel inom sittande, förflyttning, personlig vård och kognition. Du ska även ha förmåga att samverka och förmedla kunskap om konsekvenser som funktionsnedsättningen ger i vardagen till den enskilde, familjen och övriga närverk. Du har god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt och god planerings- och organisationsförmåga.
Tjänsten innebär resor i Norsjö och Skellefteå kommun vilket innebär att du behöver ha körkort.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Region Västerbotten, Habiliteringscentrum Västerbotten
Avdelningschef
Malin Boman
