Arbetsterapeut alternativt Fysioterapeut vikariat
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen / Sjukgymnastjobb / Uppvidinge Visa alla sjukgymnastjobb i Uppvidinge
2025-12-05
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!Publiceringsdatum2025-12-05ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Omställningen till God och nära vård innebär ett fokus på personcentrerad omvårdnad där den enskildes behov är i centrum men också det nära samarbete med primärvård och slutenvård.
Vi söker just nu efter en vikarierande arbetsterapeut alternativt fysioterapeut som vill vara med och utforma kommunrehab tillsammans med övriga medarbetare på kommunrehab och hälso- och sjukvårdsavdelningen. Du jobbar i ett team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker. Arbetet innebär också ett nära samarbete med sjuksköterskor, omsorgspersonal och enhetschefer.
Som arbetsterapeut är du en del av Hälso- och sjukvårdsavdelningen och utför rehabiliteringsinsatser, träning, hälsofrämjande och förebyggande insatser för våra medborgare i hela kommunen. I din roll som arbetsterapeut/fysioterapeut ansvarar du för bedömningar och planerar insatser utifrån individens behov. Du ansvarar också för utprovning och ordinationer av hjälpmedel.
Du får ett varierande och stimulerande arbete genom att utföra dagens arbete och samtidigt utveckla det inför morgondagens utmaningar. Vi vill också att du är med och utvecklar samarbeten med övriga professioner i verksamheten såsom omsorgspersonal sjuksköterskor och biståndshandläggare där förebyggande och främjande insatser är en central del i vårt framtida synsätt för att värna om självständigt liv hos den enskilde.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt arbete där ingen dag är den andra lik och du kommer till ett arbetslag där vi hjälper och stöttar varandra, det finns alltid någon att bolla idéer med och ta hjälp av.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt lag och tillsammans med oss utveckla framtidens hälso- och friskvård!KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut alternativt legitimerad fysioterapeut.
Erfarenhet inom kommunal verksamhet är meriterande.
Vi ser gärna att du känner dig trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvården
Lillemor Snygg 0474 - 471 95 Jobbnummer
9629955