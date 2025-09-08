Arbetsterapeut 75-100% Rättviks och Leksands vårdcentral
Region Dalarna / Sjukgymnastjobb / Rättvik Visa alla sjukgymnastjobb i Rättvik
2025-09-08
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du arbetsterapeut och letar efter ett arbete med omväxlande uppgifter i en organisation med ett brett uppdrag? Då har vi jobbet för dig!
På både Rättviks och Leksands vårdcentraler finner du ett bra arbetsklimat med gott samarbete mellan olika professioner. Detta är två vårdcentraler med stor professionell bredd och hög kompetens, och du som arbetsterapeut kommer att ha en betydande roll i samarbetet med andra professioner.
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att bedöma och behandla handrehabiliteringsärenden, utreda personer med minnessvårigheter, viss hjälpmedelshantering, telefonrådgivning samt, om du har kompetens; att arbeta med struktur/balans i vardagen (ReDo).
Kring de flesta patienter arbetar du självständigt och med vissa arbetar du i team tillsammans med annan yrkeskategori på vårdcentralen. Du ansvarar för att boka dina egna patienter. Samverkan med personal inom vårdcentralen, kommunen och slutenvården är en del i arbetet.
Du har arbetsterapeutkollegor inom regionens primärvård som du möter i yrkesträffar och vid regionala utbildningstillfällen. Primärvården har en fortbildningssamordnare för arbetsterapeuterna som verkar för att förse primärvårdens arbetsterapeuter med kompetenshöjning och riktad utbildning utifrån uppdraget. Är du i behov av handledning av erfaren kollega så ordnar vi det.
Tjänsten är på 75-100% (enligt överenskommelse) med grundplacering på Rättviks vårdcentral. Arbetstiderna är för närvarande måndag till fredag kl. 8-17.
Kvalifikationer
Du är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet av arbete inom regional primärvård.
Körkort är ett krav.
Meriterande är om du har erfarenhet av handrehabilitering och ortostillverkning samt om du har utbildning inom handrehabilitering.
Vi söker dig som trivs med och är bra på att arbeta självständigt, då du är ansvarstagande och får uppdraget utfört. Du har ett strukturerat arbetssätt, god initiativförmåga och har lätt för att ställa om när det behövs. Vidare är du bra på att dokumentera och har lätt för att uttrycka dig i svenskt tal och skrift.
God samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt goda referenser från tidigare arbetsplatser/praktikplatser.
