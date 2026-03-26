Arbetsterapeut 100% till mobila rehabteamet södra Stockholm
Attendo Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du arbeta i ett team där gemenskap, kvalitet och engagemang står i fokus? Då är du varmt välkommen till Attendos HSL-organisation, Nära Vård, där vi brinner för att skapa trygg och meningsfull vård för patienterna.
Om Nära Vård - mobila rehabteamet
Vi bedriver framgångsrik rehab på särskilda boenden runt om i Stockholm. Vi är ett engagerat och kompetent rehabteam på totalt 40 personer.
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut på 100% för en tillsvidareanställning till Södra rehabteamet, med start i maj 2026 eller enligt ök.
Beskrivning av tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss blir du en del av ett stort och härligt rehabteam på ca 40 personer att vända dig till vid rådfrågor.
Du har ett helhetsansvar för patienternas rehabilitering och arbetar med bedömningar, planering och genomförande av åtgärder, dokumentation samt förskrivning av medicintekniska produkter utifrån individuella behov.
En viktig del av uppdraget är att handleda och utbilda omsorgspersonal för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård. Utöver det nära samarbetet med fysioterapeut arbetar du i tvärprofessionellt team tillsammans med sjuksköterska, omsorgspersonal och verksamhetschef.
Tjänsten är en del av Nära Vårds större rehabnätverk, vilket ger dig tillgång till ett aktivt kollegialt stöd i både Stockholm och övriga landet, med fokus på kvalitet, kunskapsutbyte och kontinuerlig utveckling. Varje år samlas vi för en gemensam kick-off med inspirerande föreläsningar, gemenskap och festligheter.
I mobila teamet pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vi förutsätter att du tycker att det är spännande med utveckling och tycker att det är stimulerande att testa nya arbetssätt. Du kommer tillsammans med rehabteamet se till att vården hela tiden utvecklas.
Du bör trivas med att arbetet är flexibelt och utmanande samt arbeta teambaserat i ett tätt samarbete med bland annat fysioterapeut, sjuksköterskor och omsorgspersonal.
Du tillhör rehabteamet och det medföljer stor möjlighet att utveckla dig själv som arbetsterapeut och bygga upp en bred erfarenhet inom din anställning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera.
Med en flexibel inställning och ett pedagogiskt och kommunikativt förhållningssätt trivs du med att handleda, inspirera och skapa trygghet i mötet med både patienter och kollegor.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
• Legitimerad arbetsterapeut
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet från liknande arbete inom särskilt boende är meriterande. Vi erbjuder individuell introduktion. Vi vill att du ska känna dig trygg i din roll!
• Magisterutbildning (ej krav)
Vad kan vi erbjuda dig?
• Tillsvidareanställning 100% (eller enligt överenskommelse)
• Trivsam och god arbetsmiljö
• Konkurrenskraftig lön
• Härliga, glada och kompetenta kollegor
• Nära ledarskap av gruppchef som är leg.arbetsterapeut och leg.fysioterapeut
• Karriär och utvecklingsmöjligheter
• Möjligheter att påverka verksamheten
• Kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag och personalförmåner via AttendoPlus (i samarbete med Benify)
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens. För tjänsten gäller att du är intresserad, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-05-29 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Nära Vård - en del av Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende, hemtjänst/hemsjukvård och LSS. Attendo Nära Vård är Attendos egen HSL-organisation, där de legitimerade yrkenas behov och utveckling står i fokus.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Varmt välkommen med din ansökan!
För frågor kring tjänsten vänligen maila:
Gruppchef södra stockholm: bukineh.mansata.swa@attendo.se
eller
Gruppchef norra stockholm: emma.boijemyr@attendo.se
Vi undanber oss vänligen bemanning och rekryteringsfirmor.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7470016-1915976".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Vendevägen 85B (visa karta
)
182 91 DANDERYD
För detta jobb krävs körkort.
Attendo Sverige Jobbnummer
9822263