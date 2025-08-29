Arbetsterapeut - vill du prova att jobba på Rättspsykiatrin i Växjö?
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken / Sjukgymnastjobb / Växjö Visa alla sjukgymnastjobb i Växjö
2025-08-29
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö har som uppdrag att vårda patienter som av domstol är överlämnade till rättspsykiatrisk vård. Kliniken har också ett primärt uppdrag att vårda patienter som kommer från häkte och anstalt, där kriminalvården bedömer att det finns vårdbehov, kombinerat med krav på mycket hög säkerhet.
Rättspsykiatriska regionkliniken består av 11 slutenvårdsavdelningar och 127 vårdplatser samt en särskild öppenvårdsenhet. Kliniken uppbär alla tre säkerhetsnivåerna nivå 1, 2 och 3. Detta medför att patienter från hela landet, som av olika skäl kräver högre säkerhet, remitteras till Rättspsykiatriska regionkliniken.
Skulle du vilja prova att jobba på Rättspsykiatrin? Vi kan idag erbjuda ett vikariat på 3-6 månader så har du möjlighet att prova.
Du som söker ska vara, eller vara på väg att bli, legitimerad arbetsterapeut. Vi ser gärna att du har ett intresse för psykiatri. Vi ser att du är engagerad, ansvarstagande, en lagspelare och trivs med arbete i ett tvärprofessionellt team. Du är lyhörd för andra människors behov och förutsättningar samt har goda kunskaper i att motivera och stötta till en bättre vardag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi erbjuder en omfattande introduktion och handledning i uppdraget samt möjlighet till vidareutbildning. Som ny medarbetare hos oss kan vi vara behjälpliga med inflyttningsservice för den som skulle ha behov.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut ingår det i dina arbetsuppgifter att göra arbetsterapeutiska utredningar som används för att planera behandling men även vid ansökan om kommunala insatser och vid hemgång till hemregionen. De arbetsterapeutiska insatserna bedrivs ofta i våra befintliga utredning- behandling- och träningskök med syfte på färdighetsträning och/eller observation i aktivitet. Den kan också ske i patientens boendemiljö och i samhället. De arbetsterapeutiska insatserna innefattar även bedömning av behov av hjälpmedel, både kognitiva och somatiska.
Ditt arbete innebär samverkan med olika professioner såsom läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska och skötare.
Som arbetsterapeut ingår du i enheten aktivitetscentrum som består utav KBT-terapeuter, fysioterapeut, lärare, sexolog, distriktsköterska, rehabiliteringsassistenter och socioterapeuter. Du kommer även att ingå i en arbetsterapeutgrupp med fyra legitimerade arbetsterapeuter. Tillsammans med övriga professioner på enheten planeras och anordnas även gemensamma meningsfulla aktiviteter för patienterna.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut. Meriterande med erfarenhet inom psykiatri samt utbildning i AMPS och/eller PRPP.
Innan erbjudande om anställning görs ett ur utdrag ur brotts- och misstankeregister. Vi kommer även begära drogtest.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 563/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Kontakt
HR-konsult
Anette Johannesson anette.johannesson@kronoberg.se 072-32 475 66 Jobbnummer
9481650