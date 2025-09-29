Arbetsterapeut - välkommen till Arbetsterapi Mölndals sjukhus!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Arbetsterapi Mölndal är en av fyra arbetsterapi enheter inom verksamhetsområdet.
Arbetsterapi och Fysioterapi. På enheten bedrivs arbetsterapeutisk verksamhet i såväl sluten- som öppenvård inom ortopedi, medicin och geriatrik. Arbetsplatsen är kunskapsintensiv med flera magisterutbildade samt doktorander. På enheten arbetar 35 personer som är organiserade i två arbetsgrupper: Öppenvård som bedriver hand-rehabilitering och slutenvårdsgruppen som arbetar på vårdavdelningar inom ortopedi, geriatrik och stroke/medicin
Vad erbjuder vi?
Som arbetsterapeut inom slutenvård på Mölndals sjukhus har du ett varierande och utvecklande arbete i en ambitiös, trevlig och välfungerande verksamhet där klinisk verksamhet, utbildning, forskning och utvecklingsarbete ingår som en naturlig del i vardagen.
Vi erbjuder introduktion i verksamheten, möjlighet till mentorskap, möjlighet till klinisk specialinriktning och vidareutbildning samt flera personalförmåner som exempelvis friskvårds bidrag.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut på Arbetsterapi Mölndal arbetar du med varierande patientinsatser såsom bedömning och träning av aktivitets-, funktions- och kognitionsförmåga samt hjälpmedelsförskrivning. Arbetet bygger på nationella och lokala riktlinjer samt prioriteringsordningar. Arbetet sker i team med andra yrkeskategorier såsom läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor, kuratorer och logopeder.
Om dig
Du som söker är utbildad, legitimerad arbetsterapeut gärna med erfarenhet av rehabilitering av ortopediska skador. Du ser det som positivt att arbetet är omväxlande och du har god förmåga att prioritera. Du är trygg som person och har lätt att samarbeta. Du bidrar med ditt engagemang, utvecklas i din yrkesroll och har ett intresse för kliniskt utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att få en inblick i vår verksamhet följ länken: https: Arbets- och fysioterapeuter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - YouTube
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vill du veta mer om vilka möjligheter du har att utvecklas tillsammans med oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, gå in via länk: Karriärutvecklingsmodellen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
