Arbetsterapeut - skapa en inkluderande och meningsfull tillvaro
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård
2026-01-04
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård
Hjälp andra att leva ett gott liv. Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, gärna med erfarenhet eller intresse av att arbeta med människor.
Inom hemsjukvården stöttar och lyfter vi varandra. Som arbetsterapeut jobbar du tillsammans med sjukgymnaster, med förebyggande, habiliterande och rehabiliterande åtgärder för personer som tillhör LSS och SOL. Du arbetar med personer som bor i särskilt boende, ordinärt boende samt vistas på korttidsboende, i olika åldrar och med olika diagnoser.
Ni arbetar i team runt varje patient, allt för att personen ska få de absolut bästa möjligheterna att utvecklas. I teamet ingår sjuksköterska, sjukgymnast, biståndshandläggare, omvårdnadspersonal och områdeschef. Ibland har du också kontakt med anhöriga och samverkar med andra yrkesgrupper som till exempel dietister, fysioterapeuter, logopeder, läkare, psykologer och socionomer.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
• utreda och bedöma behov av arbetsterapeutiska insatser, exempelvis ADL-bedömningar
• delta vid vårdplanering
• prova ut, justera och förskriva fysiska och kognitiva hjälpmedel
• anpassa vardagsmiljön
För att passa för tjänsten behöver du vara en person som har lätt för att analysera situationer och hellre ser lösningar än problem. Du är lyhörd och tydlig, och har lätt för att samarbeta.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-01-04Kvalifikationer
• Legitimerad arbetsterapeut.
• B-körkort.
• VI lägger vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Vetlanda kommun
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård
Områdeschef
Områdeschef
Sanna Nordvall sanna.nordvall@vetlanda.se 0383-578 18
