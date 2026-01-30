Arbetsterapeut - projekt socialpsykiatri, arbetsmarknadsenhet 80-100 %
ARBETSPLATS REHABVERKSAMHETEN
Som legitimerad arbetsterapeut är du en del av individ- och omsorgsavdelningens organisation.
Avdelningens arbete vilar på en gemensam värdegrund som präglas av respekt, trygghet, tillit och ansvarstagande. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och varje individ ska bemötas med professionalism och omtanke.
Vi söker dig som vill vara delaktig i att utveckla verksamheten inom socialpsykiatrin, arbetsmarknadsenheten och boendestöd samt bidra i samverkansprojekt, exempelvis Värmland samverkar.
Ett hälsofrämjande arbetssätt genomsyrar hela verksamheten.
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Är du vår nya arbetskollega som vill vara med och utveckla arbetssätt även mot socialpsykiatri, arbetsmarknadsenhet samt individ och familjeomsorgen.
Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du tillsammans med övriga professioner i teamet för att skapa förutsättningar för att den person du möter ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Du ansvarar för att kartlägga individens aktivitetsförmåga samt, i samverkan med den enskilde, identifiera och utforma de stöd och strategier som behövs för att hantera vardagens aktiviteter. I uppdraget ingår även att stödja handläggare i bedömningar och beslut kring vilket stöd som är mest ändamålsenligt.
Under projektets gång kommer den arbetsterapeutiska kompetensens behov och användningsområden inom dessa verksamheter att kartläggas och utvecklas.
Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i team samt bidrar aktivt till ett positivt och professionellt arbetsklimat. Du är engagerad, flexibel och lyhörd, med god kommunikativ förmåga och ett respektfullt bemötande.
För tjänsten krävs B-körkort samt legitimation som arbetsterapeut. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift samt god digital kompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete inom psykiatri eller socialpsykiatri samt vidareutbildning inom psykiatri är meriterande.
LÖN
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk.
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
ÖVRIGT
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i Hagforsstrategin.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors kommun
(org.nr 212000-1884) Arbetsplats
Individ- och omsorgsavdelningen, Kommunrehab Kontakt
Carina Wiberg 0563-18527 Jobbnummer
