Arbetsterapeut - attraktiv lön, flexibel vardag & stort inflytande
Attendo Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Växjö Visa alla sjukgymnastjobb i Växjö
2026-01-23
Vill du arbeta i ett team där gemenskap, kvalitet och engagemang står i fokus? Då är du varmt välkommen till Attendos HSL-organisation, Nära Vård, där vi brinner för att skapa trygg och meningsfull vård för patienterna.
Vi söker nu en arbetsterapeut till vårt mobila rehabteam i Växjö!
Beskrivning av tjänsten
Som arbetsterapeut hos oss blir du en del av ett engagerat och positivt team med nära och dagligt samarbete med fysioterapeut. Tillsammans arbetar ni för hög patientsäkerhet och för att skapa det där lilla extra i vardagen för de äldre som bor på våra tre särskilda boenden i Växjö.
Du har ett helhetsansvar för patienternas rehabilitering och arbetar med bedömningar, planering och genomförande av åtgärder, dokumentation samt förskrivning av medicintekniska produkter utifrån individuella behov. En viktig del av uppdraget är även att handleda och utbilda omsorgspersonal för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård. Utöver samarbetet med fysioterapeut arbetar du nära sjuksköterskor, omsorgspersonal och verksamhetschefer.
Tjänsten är en del av Nära Vårds större rehabnätverk, vilket ger dig tillgång till ett aktivt kollegialt stöd i både Skåne och övriga landet, med fokus på kvalitet, kunskapsutbyte och kontinuerlig utveckling. Varje år samlas vi för en gemensam kick-off med inspirerande föreläsningar, gemenskap och festligheter.
I vårt mobila team pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete och vi söker dig som tycker att det är stimulerande att testa nya arbetssätt och bidra till förbättringar. Du får stöd av en gruppchef med bakgrund som legitimerad fysioterapeut och MAR samt ett engagerat team av kollegor med bred kompetens, både i Växjö och Skåne.
Om dig
Du är legitimerad arbetsterapeut med ett genuint engagemang för äldreomsorg och ett intresse för teamarbete. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och självständig och möter andra med ödmjukhet och professionalism.
Med en flexibel inställning och ett pedagogiskt och kommunikativt förhållningssätt trivs du med att handleda, inspirera och skapa trygghet i mötet med både patienter och kollegor.
Hos oss får du
Attendo och Nära Vård är en trygg och värderingsstyrd arbetsgivare som erbjuder goda möjligheter till utveckling och karriär:
• Tillsvidareanställning 100% (eller enligt överenskommelse)
• Arbetstid måndag-fredag
• Konkurrenskraftig lön
• Kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag och personalförmåner via AttendoPlus (i samarbete med Benify)
• Nära och stöttande ledarskap
• Kompetenta kollegor som hjälper och inspirerar varandra
Publiceringsdatum2026-01-23
• Legitimation som arbetsterapeut
• B-körkort (tillgång till verksamhetsbil finns)
Erfarenhet från liknande arbete inom särskilt boende är meriterande. Vi erbjuder individuell introduktion och mentorskap. Vi vill att du ska känna dig trygg i din roll!
Om rekryteringsprocessen
Inför anställning krävs utdrag ur belastningsregistret samt giltig fotolegitimation. Du behöver även styrka din rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag är 2026-02-20. Tjänsten kan komma att tillsättas innan dess, så skicka in din ansökan redan idag!
Nära Vård - en del av Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag, grundat 1985. Vi är verksamma inom äldreboende, hemtjänst/hemsjukvård och LSS. Attendo Nära Vård är Attendos egen HSL-organisation, där de legitimerade yrkenas behov och utveckling står i fokus.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens genomsyrar allt vi gör och bidrar till trivsel, delaktighet och arbetsglädje både för patienter och medarbetare.
Välkommen med din ansökan!
För frågor om tjänsten, kontakta: Tina Jeppsson, gruppchef rehabteamet tina.jeppsson@attendo.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
