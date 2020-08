Arbetsplatsstrateg, Förvaltningsavdelningen - Arbetsförmedlingen, Förvaltningsavdelningen Stab - Organisationsutvecklarjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Arbetsförmedlingen, Förvaltningsavdelningen Stab

Arbetsförmedlingen, Förvaltningsavdelningen Stab / Organisationsutvecklarjobb / Solna2020-08-25Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden - är du en av dem?Förvaltningsavdelningen ansvarar för ekonomi, upphandling, inköp, lokalförsörjning och säkerhet samt hållbarhet i myndigheten.Det är en nationell avdelning med verksamhet i hela landet och har drygt 400 medarbetare.Vi söker nu en arbetsplatsstrateg, med placering på Förvaltningsavdelningens stab, till Arbetsförmedlingens arbetsplats i Solna Strand. Aktivitetsbaserat arbetssätt infördes på arbetsplatsen i samband med att huvudkontoret flyttade till nya lokaler i augusti 2019. Medarbetarna väljer plats utifrån arbetsuppgift och arbetssättet bygger på individuellt medarbetaransvar. På arbetsplatsen finns alla verksamhetsområden och avdelningar representerade och ca 1700 personer har sitt arbetsställe här. Arbetssätt, lokaler och teknik behöver stötta tvärfunktionellt samarbete och utveckla ändamålsenligt med Arbetsförmedlingens uppdrag och de olika verksamheternas behov. I dagsläget är det fokus på att säkerställa bra arbetssätt och en god arbetsmiljö för de som behöver vara på plats under Coronaepidemin. Är du rätt person att vara med och utveckla arbetsplatsen?2020-08-25De primära arbetsuppgifterna är att omhänderta verksamhetens behov på arbetsplatsen och hur det påverkar utformning av arbetssätt och arbetsmiljö. Det omfattar att utveckla och förvalta det aktivitetsbaserade arbetssättet och arbetsmiljön på ett hållbart sätt, som tar hänsyn till arbetsproduktivitet, arbetsmiljö/ergonomi, ekonomi och miljöperspektiv. Genom ditt arbete i förvaltningsforum för området skapar du förutsättningar för att forma en arbetsplats för tvärfunktionellt arbete och där vi kan verka på ett aktivitetsbaserat sätt i lokalerna.- Du ansvarar för att utveckla så att de olika typerna av ytorna motsvarar verksamhetens behov samt att våra gemensamma spelregler för arbetsplatsen upprätthålls och utvecklas.- Du ser till att det finns tillgänglig information och utbildar och informerar interna medarbetare såväl som externa intressenter och besökare om det aktivitetsbaserade arbetssättet och om arbetsstället.- Du följer upp effektmål, beläggning och resultat av det aktivitetsbaserade arbetssättet och arbetsmiljön.- Du bygger nätverk och samarbetar med verksamheten genom att agera förändringsledare, så att kultur och spelregler möjliggör en samverkande arbetsplats.- Du ansvarar för att följa upp uppsatta effektmål och resultat.Som arbetsplatsstrateg är du ett nära stöd till ledningsgruppen på arbetsplatsen och relationen bygger därmed till stor del på förtroende och tillit.- Högskoleutbildning eller vad som kan betecknas vara motsvarande utbildning.- Dokumenterat goda kunskaper om/av aktivitetsbaserat arbetssätt för större organisationer.- God erfarenhet av förändringsledning och utvecklingsarbete inom större organisationer- Mycket god förmåga att bygga relationer både inom organisationen men även med externa samverkanspartners.- Du har god mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Meriterande- Pedagogisk kompetens.- Erfarenhet av projektledning.- Erfarenhet av att hålla ihop workshops både för ledare och medarbete.- Förmåga att få alla att arbete mot gemensamma mål och kultur.- Erfarenhet av hur IT och lokaler samverkar för att möjliggöra verksamhetsnytta på en arbetsplats.Personliga egenskaperDu kännetecknas av driv, engagemang och målmedvetenhet samt att du har en förmåga att koppla resultat till nytta och effekter för verksamheten. Du är kommunikativ, har mycket god samarbetsförmåga och värdesätter att jobba i team.Vi lägger även stor vikt vid din personliga lämplighet.Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer Af-2020/0038 4150 senast den 9 september. Bifoga CV där du beskriver relevant utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du beskriver varför du söker jobbet.Vårt erbjudandeVi sitter på Elektrogatan, Solna och har ett aktivitetsbaserat kontor. Vi har goda förmåner, med bra semesteravtal, flextid, möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdsbidrag. Hos oss finns ett stort engagemang, alla som arbetar här vill göra en insats. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på vår hemsida www.arbetsformedlingen.se. Tillträde enligt överenskommelse. För dig som inte är tillsvidareanställd i myndigheten tillämpas sex månaders provanställning. Vi ser gärna att du som har företräde till återanställning hos arbetsförmedlingen söker denna tjänst.Viktoria Byback, Stabschef Förvaltningsavdelningen, 010 - 488 39 11Ulf Törnkvist, Seko 010-487 04 46Peter Eriksson, ST/OFR 010-486 84 41Liljana Talveska, Saco 010-487 02 15Annika Nordström, HR-partner 010-488 52 40Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09Arbetsförmedlingen, Förvaltningsavdelningen Stab5333137