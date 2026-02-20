Arbetsmiljöspecialist till industribolag
OIO Väst AB / Arbetsmiljöjobb / Göteborg
2026-02-20
Om tjänsten
Vi söker tillsammans med vår partner en Arbetsmiljöspecialist till ett spännande uppdrag inom industri. Vi ser gärna att du kan börja omgående eller i närtid enligt överenskommelse. I denna roll får du en central funktion i att driva och utveckla arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på en global produktionsanläggning i Västra Götaland. Du ansvarar för att leda det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställa efterlevnad av högt ställda säkerhetsstandarder. Tillsammans med ledning och produktion arbetar du för att förebygga olyckor och risker och bidrar aktivt till en kultur präglad av hälsa, säkerhet och ständiga förbättringar.
Sammanfattning innebär rollen:
Driva och utveckla arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i samarbete med produktion och ledning
Implementera och utveckla säkerhetsstandarder och riktlinjer
Genomföra riskanalyser, säkerhetsrevisioner och olycksutredningar
Ansvara för att etablera och följa upp säkerhetsrutiner och standarder enligt gällande lagar och interna riktlinjer
Samordna lokala team och säkerställa framtagning av material som utbildningsunderlag, instruktioner och rapporter
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö, säkerhet eller motsvarande
Har minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, gärna inom industri
Har god digital kompetens och erfarenhet av relevanta system och standarder (t.ex. ISO 45001, HAZOP, HIRA)
Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
För att lyckas i rollen är strukturerad, analytisk och har en stark egen drivkraft. Du gillar att ta initiativ, påverka andra och bygga relationer på alla nivåer.
Om anställningenTjänsten är ett konsultuppdrag via OIO med ambition om att övergå till en anställning hos vår partner. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
