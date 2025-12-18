Arbetsmiljöspecialist sökes till Södertälje
2025-12-18
Som Arbetsmiljöspecialist hos vår kund i Södertälje ingår du i en HR-avdelning bestående av fem HR-strateger, två Arbetsmiljöspecialister och en HR-koordinator som samtliga rapporterar till koncernens HR-direktör. Fokus under uppdraget kommer att ligga på utvecklingen av kundens arbetsmiljöarbete, arbetsgivarvarumärke, koncernens processer för löner & förmåner, kompetensförsörjning samt fortsatt digitalisering.
Om tjänsten Som vikarierande Arbetsmiljöspecialist är du medansvarig för kundens strategier, policies/riktlinjer och arbetssätt inom arbetsmiljöområdet. Du ansvarar för uppföljning av genomförande och efterlevnad av dessa i kund-koncernens bolag och för löpande utveckling av dem i linje med lagar, in- och omvärldskrav. Arbetet sker både styrande, konsultativt och behovsanpassat med chefer som främsta kunder/målgrupp.
Utmana och förbättra processer och arbetssätt utifrån analyser av utfall, trender och omvärldsfaktorer
Stöd och coaching till chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt efterlevnad av krav inom lagstiftningen
Rapportering- och analys av arbetsmiljönyckeltal samt aktivt åtgärdsarbete utifrån status, både på bolags- och koncernnivå
Chefs- och medarbetarstöd genom att ta fram, tillhandahålla, genomföra och utveckla utbildningar i olika former och kanaler inom ansvarsområdet
Medverka vid planering och genomförande av interna och externa revisioner gällande arbetsmiljö
Bidra till att realisera vår påbörjade plan kring utvecklingen av arbetsmiljöarbetet
Verksamhetsnära stöd till användare i våra IT-system kopplade till arbetsmiljö såsom ENIA, Notisum och Stratsys
Om dig
Vi söker nu dig som inte räds förändring utan välkomnar nya perspektiv och idéer för att stimulera innovation och utveckling. Du har stark strategisk såväl som kommunikativ förmåga och ser dig själv som en problemlösare oavsett situation. Utöver det är du alltid relationsbyggande i ditt förhållningssätt, och delar med dig av information och expertis för att hjälpa gruppen framåt.
Krav för tjänsten
• Akademisk examen inom HR eller arbetsmiljöområdet alt. motsvarande relevant utbildning
• Minst 3 års erfarenhet från liknande roll eller verksamheter
• Erfarenhet av att utveckla och förenkla processer
• Erfarenhet att stötta chefer i utredningar av inträffade händelser (olyckor, tillbud)
• Van systemanvändare och ser digitalisering som en naturlig del i att skapa effektiva processer
• Vana av och använder gärna statistik och data i beslutsfattande
• Mycket bra svenska i tal och skrift, goda kunskaper i engelska
• Erfarenhet och kunskap om grundläggande arbetsmiljöregler och vanliga arbetsmiljörisker
• Arbete enligt kraven i ISO 45001, helst i certifierad organisation - B-körkort, manuell växel Meriterande: Erfarenhet av kravställning vid inköp/upphandling (arbetsmiljökrav) samt uppföljning av dessa krav. Kunskaper i Stratsys, ENIA, Sharepoint, Notisum lagbevakning
Övrigt Planerat startdatum den 7 januari 2026. Uppdraget pågår sedan till slutet på augusti/början på september. Omfattning 100%
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Jennifer Björk jennifer.bjork@arenapersonal.com Jobbnummer
9653989