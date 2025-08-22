Arbetsmiljösamordnare till vår kund i Östhammar
Academic Work Sweden AB / Arbetsmiljöjobb / Östhammar Visa alla arbetsmiljöjobb i Östhammar
2025-08-22
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Östhammar
, Uppsala
, Sala
, Enköping
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Bli en del av vår kunds team och bidra till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som arbetsmiljösamordnare kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat team och samarbeta med olika delar av organisationen.
Du erbjuds
• En utvecklande roll med möjlighet att påverka och bidra till en bättre arbetsmiljö.
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig i din utveckling
• Ett par introduktionsutbildningar som snabbt tar dig in i arbetet
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs i enlighet med krav
• Föreslå strategiska aktiviteter inom arbetsmiljöområdet för att förbättra arbetsmiljöarbetet.
• Stötta delbeställare för respektive område i uppföljning och rapportering av arbetsmiljöarbetet
• Samordna arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
• Ge stöd och råd till chefer och medarbetare i arbetsmiljöfrågor
VI SÖKER DIG SOM
• Dokumenterad erfarenhet av arbetsmiljöarbete
• God kunskap om byggarbetsmiljösamordning i praktiken
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Certifiering inom arbetsmiljöområdet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9471345