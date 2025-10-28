Arbetsmiljösamordnare till Sandviken Energi
2025-10-28
Vill du vara med och driva ett av våra viktigaste områden - säkerhet och arbetsmiljö? Vi söker dig som vill ta ett övergripande ansvar för arbetsmiljöarbetet och tillsammans med våra ca 120 medarbetare och chefer skapa engagemang, delaktighet och förståelse för arbetsmiljöfrågor. Hos oss får du en nyckelroll i att utveckla en trygg och hållbar arbetsplats där människor kan arbeta ett helt yrkesliv utan att ta skada.
Vi värnar om att alla ska ha balans mellan arbete och fritid och som medarbetare hos oss kan du ta del av flera förmåner, så som möjlighet att träna i vårt eget gym, gratis massage sex gånger per år samt friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag.
Som arbetsmiljösamordnare har du ett samordnande ansvar för hela koncernens arbetsmiljöarbete. Du arbetar i verksamheten och är ett stöd för både chefer och medarbetare. Rollen kräver att du är lyhörd och stödjande, men också att du vågar utmana och följa upp överenskomna planer.
En viktig del av din roll är att skapa arbetssätt och processer som bidrar till en kultur där säker arbetsmiljö är en självklarhet. Du informerar och utbildar organisationen i enlighet med rådande direktiv, föreskrifter och lagstiftning och ser till att kunskapen omsätts i praktiken.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Strukturera, samordna och systematisera arbetsmiljöarbetet
* Leda arbetsmiljökommitténs arbete
* Vara processägare för risk- och incidentrapportering
* Säkerställa att rutiner och processer finns och efterlevs
* Tolka lagar och föreskrifter och omsätta dem till praktiska rutiner
* Samordna det systematiska brandskyddsarbetet
* Planera och samordna arbetsmiljö- och brandskyddsutbildningar
* Stödja vid utredning av allvarliga tillbud och olyckor
* Ha kontakt med myndigheter och ansvara för extern rapportering inom arbetsmiljöområdet
* Arbete med kemikaliehantering tillsammans med miljöingenjörKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom arbetsmiljö eller annan likvärdig kompetens. Du har några års erfarenhet av arbetsmiljöarbete och god kunskap om gällande lagar och föreskrifter. Du är trygg i din roll, har ett coachande förhållningssätt och är van att samarbeta med olika delar av en organisation. Du är strukturerad, pedagogisk och prestigelös och du brinner för att skapa en säker arbetsmiljö. Meriterande är om du har kunskap om IA-systemet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Välkommen att bidra till Sandviken Energis fortsatta utveckling!
Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, bredband, samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 120 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen - det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga, driftsäkra och prisvärda tjänster av hög kvalitet!
Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som skapar samhällsnytta i Sandviken. Vi har fokus på säkerhet och hållbar arbetsmiljö - hos oss ska du kunna jobba ett helt arbetsliv utan att ta skada. Vi värnar om att alla medarbetare ska ha balans mellan arbete och fritid och vi arbetar aktivt med att skapa en trivsam och inkluderande arbetsplats. Vår värdegrund, som uttrycks i rubrikerna ansvarstagande, engagerade och öppna, lägger grunden för hur vårt arbete bedrivs och hur vi bemöter varandra och våra kunder.
Fackliga företrädare
Sveriges ingenjörer, Ledarna, Kommunal, Vision och Seko. Representanter nås på tfn 026-241600
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandviken Energi gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplatser för en pågående rekrytering och ber er därför inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Sandvikens kommun, Sandviken Energi AB Kontakt
HR-chef
Mari Palm mari.palm@sandvikenenergi.se 070-0894550 Jobbnummer
