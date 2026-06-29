Arbetsmiljösamordnare till megaprojekt i Gällivare
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2026-06-29
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Tjänsten som Arbetsmiljösamordnare - Gällivare
Vill du vara med och skapa framtidens industri och spela en viktig roll i komplexa projekt – på ett säkert och hållbart sätt? Som Arbetsmiljösamordnare i ett av Sveriges mest omfattande byggprojekt får du en central roll i att driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet på plats. I ditt ansvar ingår även miljöfrågor. Det här är ett jobb där din insats verkligen märks – varje dag, ute i verksamheten.
Du arbetar nära produktion och projektets andra funktioner med frågor som rör skyddsronder, statistik, riskbedömningar, avvikelsehantering, och förebyggande arbetsmiljö- och miljöinsatser. Du leder och deltar i möten, tar fram instruktioner och presentationsmaterial.
Det handlar om att skapa en stark och levande säkerhetskultur där människor trivs, presterar och kommer hem hela. Med fysisk närvaro på byggområdet, och nära samverkan med kund samt alla funktioner i projektet, är du med och bygger både struktur och kultur.
Du blir en del av ett engagerat team och får arbeta i en organisation där dina insatser gör verklig skillnad.
Din profil som Arbetsmiljösamordnare
Vi söker dig som har erfarenhet från större projekt – gärna inom bygg eller industri – där du arbetat med arbetsmiljö- och miljöfrågor i praktiken. Du har relevant utbildning eller motsvarande kunskap genom yrkeserfarenhet och är trygg i att ta ägarskap över ditt område.
Du är van vid att driva frågor självständigt och ansluta till projekt i tidigt skede där du får ta fram och implementera processer. Samtidigt sker arbetet också i tydlig samverkan med kund och andra yrkesroller i komplexa miljöer. Du behärskar både svenska och engelska, och har förmågan att kommunicera tydligt och engagerande, både i samtal och i presentationer.
Vill du vara en del av något stort – och samtidigt bidra till att varje individ på arbetsplatsen har en trygg och hållbar arbetsmiljö? Då vill vi gärna träffa dig.
Placeringsort
Närvaro i Gällivare motsvarande 100 % av arbetstiden är en viktig del för att lyckas i rollen.
Samtidigt välkomnar vi kandidater som i dag bor på annan ort och har möjlighet att veckopendla. Här väntar en unik miljö med storslagen natur, ett starkt lokalt driv och närhet till både friluftsliv och expansiva samhällsprojekt. Gällivare och Norrland erbjuder en livsstil präglad av gemenskap, närhet och möjligheten att kombinera en spännande karriär med en hög livskvalitet.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benefits.
Kontakt och ansökan
För mer information om tjänsten kontaktar du rekryterande chef Maria Koitrand Engblom på maria.koitrand.engblom@ncc.se
För mer information om rekryteringsprocessen kontaktar du HR-partner Elin Skärberg på elin.skarberg@ncc.se
För den här tjänsten genomför vi bakgrundskontroll i enligt med NCC:s säkerhetskultur.
Sista ansökningsdag 2026-08-31. Urval och intervjuer sker löpande – skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi återkommer så fort vi kan men återkopplingen påverkas av semestrar.
Vi har gjort våra val angående annonskanaler och rekryteringstjänster och undanbeder oss försäljningssamtal.
Om NCC Green Industry Transformation
NCC:s affärsområde NCC Green Industry Transformation söker nu en Arbetsmiljösamordnare till vårt team i Gällivare.
Vi står inför en historisk utveckling. Den tunga industrin ställer om och banar väg för en fossilfri framtid som skapar betydande värden inom ekonomi, teknisk utveckling och miljö. Som en viktig del av samhällsbyggandet i norra Sverige, där några av de mest avgörande satsningarna sker, söker vi nu rätt person för denna viktiga roll som Arbetsmiljösamordnare till ett av våra komplexa projekt i Gällivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Vitåfors Industriområde (visa karta
)
983 81 MALMBERGET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Elin Skärberg elin.skarberg@ncc.se Jobbnummer
9984192