Arbetsmiljösamordnare till Göta trängregemente T 2
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2025-12-22
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större och värdesätter att få bidra till ett säkrare och bättre Sverige? Då har vi en ledig tjänst just för dig!
Göta trängregemente T 2 söker nu en Arbetsmiljösamordnare. Du rapporterar direkt till HR-chefen på regementet och är en del av HR-avdelningen på T 2.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som arbetsmiljösamordnare arbetar du brett inom hela arbetsmiljöområdet och fungerar som konsultativt stöd till både chefer och medarbetare. Arbetet innebär att självständigt driva och handlägga frågor kopplade till arbetsmiljöområdet. Rollen omfattar även att samordna, planera och utveckla regementets systematiska arbetsmiljöarbete, samt att stödja chefer vid utredningar och uppföljning av arbetsmiljörisker.
I uppdraget ingår dessutom att agera regementets kontaktperson i arbetsmiljöärenden och att ha ett regelbundet samarbete med skyddsorganisationen och företagshälsovården. Arbetet inkluderar också ansvar för utveckling och anpassning av rutiner för lokala styrdokument inom arbetsmiljöområdet, liksom att ta fram underlag till den lokala arbetsmiljökommitténPubliceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete med inriktning arbetsmiljö
• Erfarenhet från personalvetenskap/beteendevetenskaplig utbildning eller annan arbetslivserfarenhet/utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
• Relevanta kunskaper avseende lagstiftning kopplat till arbetsmiljö
• B-körkort
Meriterande
• Fördjupad högskolekompetens inom arbetsmiljöområdet
• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltningDina personliga egenskaper
Rollen kräver en person som trivs med att arbeta självständigt, men som samtidigt snabbt kan växla till att samarbeta i grupp. Drivkraft, engagemang och ett genuint intresse för arbetsmiljöfrågor är viktiga egenskaper. Ansvarstagande arbetssätt värderas högt, liksom förmågan att skapa goda samarbeten. Hög personlig integritet och en naturlig förmåga att bygga nätverk är betydelsefullt i tjänsten. Tydlig och säker kommunikation i både tal och skrift är också en förutsättning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning - civil befattning
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Individuell lönesättning
Tjänsteresor förekommer i tjänsten
Tillträde sker enligt överenskommelse
Tjänsten är för närvarande placerad i regementsstaben på Göta trängregemente, T 2 i Skövde
För frågor om tjänsten vänligen kontakta:
HR-chef Sofia Glimsveden, nås via växeln.
För frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta:
HR-generalist Caroline Cederlöf, nås via växeln.
Fackliga representanter
OFRO Martin Zetterman
OFR/S Johan Törling
Seko Claes Andersson
SACO Ulf Granlöf
På grund av ledighet kommer eventuella frågor att besvaras under vecka 3 och 4
Samtliga nås via växel 0500-46 50 00
Välkommen med din ansökan senast fredag 2026-01-23
Din ansökan skall innehålla ett personligt brev som beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV. Vid intervjun ska du kunna uppvisa betyg på genomförda utbildningar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9658468