Arbetsmiljösamordnare - var med där framtidens industri växer fram
Bdx Företagen AB / Arbetsmiljöjobb / Luleå Visa alla arbetsmiljöjobb i Luleå
2026-06-24
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På SSAB industriområde i Luleå pågår en historisk utveckling där framtidens stålproduktion växer fram. Mitt i den utvecklingen finns BDX som en viktig partner i vardagen. Vi utför uppdrag inom anläggning, maskin och transport som bidrar till att projekten, produktionen och utvecklingen kan fortsätta framåt.
Nu söker vi en arbetsmiljösamordnare som vill vara med och stärka vårt arbete med arbetsmiljö och säkerhet. Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som arbetsmiljösamordnare hos BDX får du en viktig roll i att stödja, utveckla och följa upp arbetsmiljöarbetet kopplat till våra uppdrag på SSAB industriområde i Luleå och våra andra industriuppdrag inom division Syd.
Rollen är både operativ och utvecklande. Du arbetar nära verksamheten och får god inblick i de arbetsmoment, förutsättningar och risker som finns i våra uppdrag. Genom din närvaro blir du ett viktigt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet, bidra med kunskap i riskbedömningar och arbetsberedningar samt följa upp att rutiner, lagkrav och arbetssätt efterlevs. Du är också en viktig del i att driva förbättringsarbete, sprida kunskap och bidra till att säkerhet alltid finns med som en självklar del i planering och genomförande.
Stötta verksamhet i arbetsmiljöfrågor.
Genomföra och följa upp riskbedömningar, skyddsronder och arbetsmiljöåtgärder.
Samordna utredningar av tillbud, olyckor och riskobservationer.
Bidra i framtagande och uppföljning av arbetsmiljöplaner, rutiner och instruktioner.
Säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning, föreskrifter, kundkrav och interna arbetssätt.
Vara ett stöd vid arbetsberedningar och planering av riskfyllda arbetsmoment.
Analysera händelser, risker och åtgärder för att identifiera orsaker, mönster och förbättringsmöjligheter
Hålla i eller medverka vid utbildningar och informationsinsatser inom arbetsmiljö och säkerhet.
Samverka med kund, skyddsombud, leverantörer och andra interna funktioner.
Vem vi ser som nästa kollega
Vem du är som person är det viktigaste för oss. Du har ett stort fokus på relationerna inom den närmaste arbetsgruppen och organisationen. Du har ett tydligt målfokus och genom din kunskap och engagemang får du med dig folk på vägen dit. Att anpassa sig, förstå andras behov och utveckla verksamheten därefter genom pedagogik och systematik är en av dina styrkor. Du är nyfiken, vill utvecklas och vill skapa förändring vilket balanseras med uthållighet, tålamod och positivitet. Du visar yrkesskicklighet genom att omsätta teoretisk kunskap och erfarenhet i praktisk handling.
Du som söker har följande att luta dig emot:
Akademisk grund att stå på inom relevant område och/eller flerårig arbetslivserfarenhet inom säkerhets- och arbetsmiljöfrågor
Erfarenhet av myndighetskontakter, utredningsarbete, säkerhetskultur och utbildningsinsatser är meriterande
Erfarenhet från industri- eller anläggningsbranschen är meriterande
Du uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift, och är bekväm med att kommunicera på engelska.
B-körkort
Om BDX och vad vi vill erbjuda dig
Inom BDX gör vi det möjligt att viktiga samhällsfunktioner ska fungera genom att erbjuda tjänster inom entreprenad-, anläggning-, industri och logistiksektorn. Varje dag skickar vi 2 500 personer på uppdrag som utförs av både anställda och medleverantörer.
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och erbjuder därför vi ett stort antal förmåner bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, lunchsubvention via Rikskortet, lediga klämdagar och förskottsemester.
Läs gärna mer om vårt erbjudande: https://bdx.se/10-skal-att-arbeta-i-bdx/ Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning och vi tillämpar provanställning.
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: BDX-kontor, SSAB industriområde i Luleå
Tillträde: enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti. På grund av semestertider kommer urvalet att påbörjas under vecka 33. Har du frågor om tjänsten kontakta Simon Risberg, Affärschef Industrin simon.risberg@bdx.se
och om du har frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Linn Näswall, HR Business Partner linn.naswall@bdx.se
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt att validera kandidatens uppgift och bakgrund för den sökta tjänsten.
BDX rekryteringar sker helt i egen regi. Vi undanber därför kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BDX Företagen AB
(org.nr 556207-3329), https://bdx.se/jobb/?id=235
Ssab Industriområde (visa karta
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971 88 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärschef Industri
Simon Risberg simon.risberg@bdx.se Jobbnummer
9976156