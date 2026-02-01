Arbetsmiljösamordnare - större bygg- och anläggningsprojekt

En nyckelroll för dig som vill driva arbetsmiljöarbetet från start till mål
Vi söker en mycket erfaren och drivande arbetsmiljösamordnare till ett omfattande bygg- och anläggningsprojekt i tidigt byggskede. Uppdraget passar dig som vill kombinera strategiskt ansvar med operativt arbete och som motiveras av att skapa säkra, strukturerade och välfungerande arbetsplatser i komplexa projektmiljöer.
Om uppdraget Som arbetsmiljösamordnare ingår du i avdelningens stab och har en central samordnande roll inom arbetsmiljö. Du fungerar som länken mellan projektorganisationen, centrala funktioner och andra delar av verksamheten. Uppdraget innebär att du leder, stödjer och samordnar arbetsmiljöarbetet i flera delprojekt och rapporterar till stabschef. Du är ett viktigt stöd till avdelningschef, projektchef och projektledare i deras arbete med att nå projektens mål och uppfylla krav kopplade till arbetsmiljö och byggherreansvar.Projektorganisationen befinner sig i början av byggskedet, vilket ger dig möjlighet att vara med och utveckla, etablera och implementera arbetssätt, rutiner och strukturer för arbetsmiljöarbetet från grunden.
Ditt ansvar Du ansvarar för utveckling och samordning av arbetsmiljöfrågorna inom avdelningen och har en nyckelroll i att driva ett proaktivt, systematiskt och förebyggande byggarbetsmiljöarbete.
I uppdraget ingår bland annat att:

Leda, stödja och samordna arbetsmiljöhandläggare i delprojekten

Säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med lagstiftning, kontrakt och interna krav

Stötta projektledningen i arbetssätt, rutiner och uppföljning på arbetsplatser

Följa upp entreprenörers skydds- och säkerhetsåtgärder samt kvalitetssäkra dokumentation

Identifiera, analysera och prioritera riskmoment för att förebygga olyckor och tillbud

Driva erfarenhetsåterföring, händelseutredningar och förbättringsarbete

Ta fram, utveckla och implementera gemensamma arbetssätt, mallar och stöddokument

Sammanställa, analysera och presentera olycksstatistik och arbetsmiljörisker

Planera och genomföra arbetsmiljörevisioner, utbildningar och workshops

Förbereda och samordna arbetsmiljöinspektioner

Du samverkar med arbetsmiljöstrategiers och samordnare i andra delar av organisationen och bidrar aktivt till utvecklingen av ett övergripande arbetsmiljöarbete och långsiktiga mål, såsom en färdplan mot noll olyckor. Obligatoriska krav

Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att leda arbetsmiljöarbete i anläggningsprojekt eller större bygg-/industriprojekt

Minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete under projektering och utbyggnad

Erfarenhet från minst ett större projekt med budget över 300 MSEK under byggskedet

Mycket god kunskap om arbetsmiljölagstiftning (arbetsmiljölagen, förordningar och föreskrifter)

Mycket god engelska i tal och skrift, med daglig användning i minst ett tidigare uppdrag

Giltig utbildning inom arbetsmiljö samt BAS-P/U, uppdaterad enligt gällande rekommendationer

Mervärdeskrav

Dokumenterad erfarenhet av proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete

Minst 2 års erfarenhet från beställarsidan

Erfarenhet av uppföljning och rapportering av arbetsmiljöfrågor

Erfarenhet av att genomföra arbetsmiljörevisioner

Uppdragets omfattning Start: 16 februari 2026 Slut: 31 januari 2027 med möjlighet till förlängning Omfattning: 40 timmar per vecka Placering: Stockholm Arbetssätt: Kombination av arbete på plats och distans

