Arbetsmiljösamordnare - större bygg- och anläggningsprojekt
2026-02-01
En nyckelroll för dig som vill driva arbetsmiljöarbetet från start till mål
Vi söker en mycket erfaren och drivande arbetsmiljösamordnare till ett omfattande bygg- och anläggningsprojekt i tidigt byggskede. Uppdraget passar dig som vill kombinera strategiskt ansvar med operativt arbete och som motiveras av att skapa säkra, strukturerade och välfungerande arbetsplatser i komplexa projektmiljöer.
Om uppdraget Som arbetsmiljösamordnare ingår du i avdelningens stab och har en central samordnande roll inom arbetsmiljö. Du fungerar som länken mellan projektorganisationen, centrala funktioner och andra delar av verksamheten. Uppdraget innebär att du leder, stödjer och samordnar arbetsmiljöarbetet i flera delprojekt och rapporterar till stabschef. Du är ett viktigt stöd till avdelningschef, projektchef och projektledare i deras arbete med att nå projektens mål och uppfylla krav kopplade till arbetsmiljö och byggherreansvar.Projektorganisationen befinner sig i början av byggskedet, vilket ger dig möjlighet att vara med och utveckla, etablera och implementera arbetssätt, rutiner och strukturer för arbetsmiljöarbetet från grunden.
Ditt ansvar Du ansvarar för utveckling och samordning av arbetsmiljöfrågorna inom avdelningen och har en nyckelroll i att driva ett proaktivt, systematiskt och förebyggande byggarbetsmiljöarbete.
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda, stödja och samordna arbetsmiljöhandläggare i delprojekten
Säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med lagstiftning, kontrakt och interna krav
Stötta projektledningen i arbetssätt, rutiner och uppföljning på arbetsplatser
Följa upp entreprenörers skydds- och säkerhetsåtgärder samt kvalitetssäkra dokumentation
Identifiera, analysera och prioritera riskmoment för att förebygga olyckor och tillbud
Driva erfarenhetsåterföring, händelseutredningar och förbättringsarbete
Ta fram, utveckla och implementera gemensamma arbetssätt, mallar och stöddokument
Sammanställa, analysera och presentera olycksstatistik och arbetsmiljörisker
Planera och genomföra arbetsmiljörevisioner, utbildningar och workshops
Förbereda och samordna arbetsmiljöinspektioner
Du samverkar med arbetsmiljöstrategiers och samordnare i andra delar av organisationen och bidrar aktivt till utvecklingen av ett övergripande arbetsmiljöarbete och långsiktiga mål, såsom en färdplan mot noll olyckor. Obligatoriska krav
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av att leda arbetsmiljöarbete i anläggningsprojekt eller större bygg-/industriprojekt
Minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete under projektering och utbyggnad
Erfarenhet från minst ett större projekt med budget över 300 MSEK under byggskedet
Mycket god kunskap om arbetsmiljölagstiftning (arbetsmiljölagen, förordningar och föreskrifter)
Mycket god engelska i tal och skrift, med daglig användning i minst ett tidigare uppdrag
Giltig utbildning inom arbetsmiljö samt BAS-P/U, uppdaterad enligt gällande rekommendationer
Mervärdeskrav
Dokumenterad erfarenhet av proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete
Minst 2 års erfarenhet från beställarsidan
Erfarenhet av uppföljning och rapportering av arbetsmiljöfrågor
Erfarenhet av att genomföra arbetsmiljörevisioner
Uppdragets omfattning Start: 16 februari 2026 Slut: 31 januari 2027 med möjlighet till förlängning Omfattning: 40 timmar per vecka Placering: Stockholm Arbetssätt: Kombination av arbete på plats och distans Så ansöker du
