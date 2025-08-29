Arbetsmiljöledare till Höganäs Sweden AB i Halmstad
Q.r.t Qarat AB / Arbetsmiljöjobb / Halmstad Visa alla arbetsmiljöjobb i Halmstad
2025-08-29
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q.r.t Qarat AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Ängelholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
Om Höganäs ABHöganäs är världsledande på marknaden för metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. Höganäs vision är att inspirera industrin att göra mer med mindre och ambitionen är att vara det ledande valet för hållbara metallpulver. I nära samarbete med sina kunder utvecklar Höganäs morgondagens lösningar för fordonskomponenter, elmotorer, ytbeläggning, och additiv tillverkning. Höganäs har 16 produktionsanläggningar över hela världen och 2 400 anställda. Omsättningen under 2022 var 12,256 miljarder kronor. Höganäs grundades 1797 och ägs av Lindéngruppen och Wallenbergägda FAM
Vill du vara med och skapa en arbetsplats i världsklass - där säkerhet, hållbarhet och människor står i centrum?
Vi söker nu en Arbetsmiljöledare som brinner för att göra skillnad. Hos oss får du en nyckelroll i fabrikens ledningsgrupp och möjlighet att påverka och utveckla arbetsmiljöarbetet på riktigt. Här får du chansen att både arbeta strategiskt och operativt, leda viktiga initiativ och bidra till en kultur där säkerhet och välmående är självklara prioriteringar.
Din rollSom Arbetsmiljöledare är du drivande i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du stöttar ledare och Operations Manager i att skapa en trygg, effektiv och hållbar arbetsmiljö - och du är den som säkerställer att processerna inte bara fungerar, utan ständigt förbättras.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda riskanalyser, händelseutredningar och säkerställa att rutiner efterlevs.
Följa upp arbetsmiljöindikatorer och utveckla processer som gör skillnad
Genomföra utbildningar och inspirera både medarbetare, entreprenörer och ledare
Vara en viktig del av företagets förändrings- och förbättringsarbete.
Placering: Atomiseringsverket i Halmstad, med resor till Höganäs cirka en gång i månaden.
Vem är du?Vi söker dig som kombinerar fakta och struktur med engagemang och inspiration. Du har en naturlig förmåga att bygga förtroende, driva förändring och skapa delaktighet.
Vi tror att du har:
Akademisk utbildning inom arbetsmiljöområdet eller motsvarande erfarenhet.
Djup kunskap i arbetsmiljölagstiftning och flera års erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete i ledande roller.
Erfarenhet av ISO 45001 och internrevision.
Ett analytiskt, strukturerat och lösningsfokuserat arbetssätt.
Mycket god kommunikativ förmåga och kan inspirera andra.
Flytande engelska i tal och skrift.
Du är helt enkelt en person som brinner för att skapa säkra och hållbara arbetsplatser - och som leder genom exempel.
Att jobba på Höganäs
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald. Vårt mål är att erbjuda en bra och meningsfull arbetsplats, där du utvecklas och når din fulla potential. Vi har en tydlig ledningsfilosofi, och precis som oss tror du också på att det är genom öppenhet och samarbete som vi utvecklas - både som individ och företag. Vi ser varje medarbetare, oavsett position, som en ledare när vi tar oss an de utmaningar som världen, och vi, står inför. Höganäs ambition är att leda omställningen för att bättre möta morgondagens behov och bli kunders förstahandsval som global leverantör av hållbara metallpulver - följ med oss på vår resa mot hållbar förändring och netto noll klimatutsläpp.
Här blir du en del av ett företag som inte bara pratar om säkerhet och hållbarhet - vi lever det, varje dag. Du får en central roll i en verksamhet med starkt engagemang, hög kompetens och tydliga ambitioner att utvecklas.Publiceringsdatum2025-08-29Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar Höganäs Sweden AB med QARAT. Varmt välkommen att skicka in din ansökan via annonsen.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och skicka gärna in din ansökan senast den 28 september 2025. För mer information är du välkommen att kontakta Karin Stenberg på 0723 37 77 90 eller karin@qarat.se
. QARAT arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Om QARAT
QARAT är din partner när du ska rekrytera, när du behöver hjälp med search och headhunting och när du tillfälligt behöver lösa ditt behov av chefer och specialister. Vi arbetar även med rekrytering av styrelsemedlemmar.
Vi arbetar med hela rekryteringsprocesser, rådgivare i delar av en process samt med konfidentiella searchprocesser. Inom ledningsgruppsutveckling / grupputveckling erbjuder vi Sveriges främsta konsulter inom området. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q.r.t Qarat AB
(org.nr 559288-2731), https://www.qarat.se Arbetsplats
Qarat Kontakt
Karin Stenberg karin@qarat.se 0723377790 Jobbnummer
9483674