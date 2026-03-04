Arbetsmiljökonsult / Product Safety Engineer - Industriell produktion
2026-03-04
Vi söker en erfaren Arbetsmiljökonsult / Product Safety Engineer till ett uppdrag inom avancerad industriell produktion i Linköping. Rollen har både operativt och taktiskt ansvar och innebär att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet i nära samverkan med produktionen, från sammanbyggnad till slutmontering och leverans.
Om uppdragetDu ansvarar för att planera, samordna och följa upp arbetsmiljöarbetet enligt fastställt årshjul. Arbetet omfattar att:
Driva och medverka i riskbedömningar, skyddsronder och uppföljningar
Initiera och genomföra förbättringar av rutiner och arbetssätt
Stötta och leda utredningar av arbetsmiljöincidenter
Ta fram och följa upp åtgärdsplaner
Säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning, föreskrifter och interna riktlinjer
Du arbetar nära HSE- och skyddsorganisationen och rapporterar till ansvarig HSE-chef inom produktionsverksamheten.
KvalifikationerRelevant utbildning inom arbetsmiljö
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete i produktionsnära miljö
God förmåga att kommunicera och skapa förtroende i organisationen
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet från tung industri
Kunskap inom kemikaliehantering
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning. Med hänsyn till uppdragets art kan medborgarskapskrav förekomma.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
