Arbetsmiljöingenjör till Sollentuna Energi Miljö, Sollentuna

Vill du göra skillnad på riktigt? Som Arbetsmiljöingenjör på SEOM får du chansen att vidareutveckla och driva arbetsmiljöarbetet i en organisation som spelar en avgörande roll för samhällets vardag. Här får du kombinera strategi och praktik samtidigt som du bidrar till trygghet, hållbarhet och utveckling.Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Som Arbetsmiljöingenjör på SEOM får du en central och viktig roll i att utveckla och leda arbetet för en säker arbetsplats. SEOM förser Sollentunas medborgare med värme, vatten, el, fiber och avfallshantering - tjänster som är avgörande för att samhället ska fungera. I rollen får du möjligheten att arbeta både strategiskt och operativt med att säkerställa en trygg arbetsmiljö vid leverans av dessa tjänster, idag och i framtiden.
Tjänsten är ny inom SEOM och innebär ett övergripande ansvar för arbetsmiljöarbetet, från att ta fram mål och strategier till att vara ute vid våra entreprenader och genomföra skyddsronder. Du arbetar nära verksamhet, ledning och medarbetare inom olika områden. Som Arbetsmiljöingenjör driver du och utvecklar arbetsmiljöarbetet genom att inspirera och vägleda med målet att stärka säkerhetskulturen och skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.
Du blir en synlig och proaktiv resurs i det dagliga arbetet samtidigt som du ansvarar för att driva arbetsmiljöarbetet ur ett strategiskt perspektiv. En viktig del är att arbeta med ständiga förbättringar, implementera initiativ och skapa engagemang kring arbetsmiljöfrågor i hela organisationen.
I rollen ingår bland annat att:Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställa lagkrav.
Genomföra skyddsronder och bistå vid riskbedömningar och incidentrapportering.
Stödja chefer, projekt och verksamhet i arbetsmiljöfrågor, inklusive BAS-P/U.
Leda utbildningar, möten och Arbetsmiljökommittén samt samverka med entreprenörer och leverantörer.
Omvärldsbevaka, implementera nya lagkrav och säkerställa rätt informationsflöde.
Vara systemansvarig för ENIA, inklusive utbildning, uppföljning och analys.
Agera kontaktperson gentemot myndigheter.
Detta är en roll för dig som vill kombinera praktiskt arbete i verksamheten med ett strategiskt ansvar och som trivs med att skapa struktur, engagemang och förbättringar i en dynamisk miljö. Som Arbetsmiljöingenjör rapporterar du till affärsområdeschef Fjärrvärme och utgår från SEOM:s kontor i Sollentuna.
Är det här du?
För att bli framgångsrik i rollen som Arbetsmiljöingenjör ser vi att du har minst fem års erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, både strategiskt och operativt. Du har god kännedom om relevanta lagkrav och föreskrifter, exempelvis Arbetsmiljöverkets AFS:ar, samt erfarenhet av att föra dialog med myndigheter och externa aktörer. Vidare har du arbetat med förbättrings- och förändringsarbete, gärna med fokus på kultur- och beteendefrågor, och har förmåga att analysera risker, genomföra riskbedömningar och omsätta dem i praktiska åtgärder.Har du tidigare erfarenhet från energi- eller VA-branschen ses det som meriterande. Rollen kräver även god systemvana och erfarenhet av digitala rapporterings- och uppföljningssystem för arbetsmiljö, exempelvis inom avvikelsehantering. Vi vill att du har en akademisk eftergymnasial utbildning inom relevant område.Som person är du självgående, initiativrik och driven med förmågan att arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Du är en teamspelare med god kommunikativ förmåga som trivs i en platt organisation med korta beslutsvägar. Du har lätt för att samarbeta med olika typer av människor och kan förmedla komplexa frågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att passa in i SEOMs kultur.
På slutkandidat görs en bakgrundskontroll.
Vårt medarbetarlöfte
Gemenskap i ett viktigt syfteVi tror på din förmåga att göra skillnad - för våra kunder och samhället i stort. Och allt börjar i en familjär kultur där alla kan känna sig sedda, hörda och viktiga. Här finns hjälpsamma kollegor, närvarande ledare och möjligheten att bidra till samhällsutvecklingen. Tillsammans bygger vi hållbar infrastruktur, gemenskap och trygghet - för dig och framtiden.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Sollentuna Energi & Miljö med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Carolina Eskengren på 08-120 50 427. Urvalet av ansökningar sker löpande. Välkommen in med din ansökan!
