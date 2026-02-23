Arbetsmiljöingenjör till Regionhälsan i Region Västmanland
2026-02-23
Söker du en tjänst som arbetsmiljöingenjör där du får nyttja din kompetens, arbeta brett och tillhöra ett bra och stöttande gäng på Regionhälsan? Läs gärna vidare och se om denna tjänst kan passa just dig!Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsmiljöingenjör får du en varierad, utvecklande och meningsfull vardag där du arbetar nära chefer och verksamheter för att skapa trygga, hållbara och välfungerande arbetsmiljöer. Du arbetar som rådgivande konsult inom arbetsmiljöområdet och är ett viktigt stöd till chefer i riskbedömningar, riktade skyddsronder och framtagande av åtgärdsförslag.
Du bidrar aktivt i verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete och finns nära ute i organisationen för att stötta och vägleda. I rollen ingår även att genomföra kemiska och fysiska arbetsmiljömätningar samt att upprätta handlingsplaner utifrån resultaten. Du fungerar också som specialiststöd vid ny- och ombyggnation och håller utbildningsinsatser.
Du blir en del av Regionhälsans teambaserade arbetssätt och ingår i flera olika sammanhang där du tillsammans med kollegor bidrar till regionövergripande utveckling av arbetsmiljöfrågor.
Om arbetsplatsen
Regionhälsan Västmanland är regionens inbyggda företagshälsa och arbetar för att bibehålla och utveckla en god arbetsmiljö och hälsa genom att erbjuda insatser inom arbetsmiljö, arbetslivsinriktad rehabilitering och hälsofrämjande arbete. Regionhälsan arbetar med strategiska uppdrag i regionen med fokus på främjande och förebyggande arbete på organisations- och gruppnivå. Kompetens finns inom områdena arbetsmedicin, beteendevetenskap, ergonomi, hälsa och teknik. Regionhälsan ska, utifrån ett helhetsperspektiv och ett konsultativt arbetssätt, stödja, förmedla kunskap och visa på samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa för att bidra till hälsofrämjande arbetsplatser och ökad frisknärvaro.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• Möjlighet att skapa nära och långsiktiga relationer genom arbete inom intern företagshälsovård.
• Tillgång till professionella nätverk och erfarenhetsutbyte med andra arbetsmiljöingenjörer.
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial examen inom relevant område, kompletterad med utbildning som arbetsmiljöingenjör eller motsvarande. Har du några års erfarenhet av arbete inom arbetsmiljöområdet, exempelvis från företagshälsovård eller som arbetsmiljöhandläggare, ser vi det som meriterande. Du har god kunskap om riskfaktorer i den fysiska arbetsmiljön och gärna erfarenhet av att självständigt genomföra fysiska arbetsmiljömätningar. Tjänsten innebär arbete över hela länet, vilket förutsätter att du har B-körkort. Placeringsort är Västerås.
För att trivas och lyckas i rollen är du trygg i din yrkesroll och har förmåga att kombinera ett stöttande och rådgivande förhållningssätt med att tydligt stå för dina professionella bedömningar. Du är strukturerad, ansvarstagande och självgående, med god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du arbetar proaktivt, ser behov i verksamheterna och tar egna initiativ för att driva på utveckling och nå resultat. Samarbete är en naturlig del av din vardag - du är lyhörd, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde efter överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi använda oss av ett arbetsprov som genomförs i samband med intervjun.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9756998