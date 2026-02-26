Arbetsmiljöingenjör till Crane Currency i Tumba!
2026-02-26
Crane Currency söker en Arbetsmiljöingenjör till sin anläggning i Tumba!
Vilka vi är:
Crane Currency är ett globalt företag som är ledande inom sedeltillverkning och säkerhetsteknik. Chansen är stor att du redan har vår produkt i din plånbok!
Vi arbetar med modern utrustning och egenutvecklade program för att använda våra viktigaste tekniker inom detektering och identifiering. Våra kunder världen över litar på oss för att leverera innovativa, pålitliga och högkvalitativa lösningar - precis som vi har gjort i generationer. Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande teknik i en internationell miljö och bidra till att skapa säkra produkter som används varje dag. Läs mer om oss på: www.cranecurrency.com
Så här kan du påverka:
Som Arbetsmiljöingenjör får du en nyckelroll i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Du arbetar både strategiskt och operativt tillsammans med ledning, chefer och medarbetare för att utveckla, följa upp och säkerställa en hög nivå av arbetsmiljö och säkerhet i hela organisationen.
I din roll som arbetsmiljöingenjör kommer du att:
• Tolka lagar, föreskrifter, standarder och anpassa lagkrav till verksamhetens rutiner genom att utveckla praktiska arbetssätt och instruktioner.
• Stötta det dagliga arbetsmiljöarbetet tillsammans med avdelningens ledningsfunktion.
• Planera, genomföra och följa upp revisioner, inklusive ISO 45001 och andra certifieringar.
• Genomföra arbetsmiljöutredningar, riskbedömningar och arbetsplatsbedömningar.
• Driva kontinuerliga förbättringar och utveckling inom arbetsmiljöprocesser.
• Följa upp tillbud, olyckor, risker och nyckeltal i samarbete med ledningsfunktioner.
• Initiera, planera och hålla i arbetsmiljöutbildningar samt säkerställa aktuell kompetensnivå i organisationen.
• Planera och utföra hygieniska mätningar, inklusive analys av resultat.
• Delta i den lokala kemikaliegruppen och säkerställa god kemikaliehantering i samarbete med ledningsfunktioner.
• Genomföra och följa upp skyddsronder och riskbedömningar för att säkerställa korrekta risknivåer.
• Ansvara för intern arbetsmiljörapportering enligt företagets rutiner.
• Underhålla och vidareutveckla arbetsmiljöledningssystemet enligt ISO 45001.
• Driva arbetsmiljörelaterade projekt i enlighet med Crane AB:s policys och ledningssystem.
Kunskap, expertis och kvalifikationer:

Kvalifikationer
• Yrkeshögskola/Universitetsutbildning inom arbetsmiljö eller motsvarande erfarenhet.
• Minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljöledning.
• Rollen kan framöver komma att inkludera personalansvar. Erfarenhet av personalansvar är därför meriterande.
IT:
Goda kunskaper i Office-paketet och praktisk erfarenhet av att arbeta i SharePoint.

Övrig information
• Väl insatt i aktuell gällande hälso, arbetsmiljö och kemikalielagstiftning.
Meriterande:
• Erfarenhet av LEAN / Six Sigma.
• Erfarenhet av ledarskap och miljöledning.
Tumba - Förmåner
Så här tar vi hand om dig:
Vi erbjuder konkurrenskraftiga förmåner, inklusive friskvårdsbidrag och ersättning för mediciner och medicinsk vård, möjligheter till personlig utveckling, samhällsengagemang, konkurrenskraftig ersättning, semester, föräldraledighet och pensionsplaner. Läs mer om våra förmåner här https://www.cranecurrency.com/careers/benefits/
Det som driver vårt team:
Vi är ett engagerat team med 1 200 kreativa och lösningsorienterade medarbetare, förenade av vårt gemensamma syfte: att ge människor trygghet i de ögonblick som betyder mest. Detta genomsyrar allt vi gör och kommer till uttryck genom våra gemensamma värderingar.
• People Matter
• Innovate for Growth
• Do the Right Thing
• Always Improving
• Trusted Partner
Läs mer om våra värderingar och vår kultur: https://www.cranecurrency.com/careers/life-at-crane-currency/
Läs mer om oss: https://www.glassdoor.com/Reviews/Crane-Currency-Reviews-E1187198.htm
Anställningen är i Tumba, Stockholm. Beläget i det anrika området Tumba Bruk, 5 minuters promenad från tågstationen, 30 km söder om Stockholm, och cirka 20 minuter från Stockholms Centralstation.
Läs mer om vad som gör Tumba till en fantastisk plats att bo och arbeta på här: https://www.cranecurrency.com/media/12rbruyv/0133-ex55-crane-currency-tumba-sweden-site-location-package-october-2024-lr.pdf
• ----
Crane NXT är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Kvalificerade sökande kommer att beaktas för anställning utan hänsyn till etnicitet, hudfärg, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning, eller någon annan egenskap som skyddas enligt tillämplig lokal lagstiftning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via arbetsplatsens hemsida
E-post: kima.poli@cranecurrency.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsmiljöingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crane AB
(org.nr 556088-2267)
Tumbavägen 5 (visa karta
)
147 43 TUMBA Arbetsplats
Värdetryckeriet+pappersbruket Jobbnummer
9765346