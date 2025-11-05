Arbetsmijösamordnare till NG Nordic Sweden
AxÖ Consulting AB / Arbetsmiljöjobb / Kumla Visa alla arbetsmiljöjobb i Kumla
2025-11-05
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Kumla
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka upp arbetsmiljöarbetet på NG Nordic?
NG Nordic Sweden, Industrial Waste Services (IWS), söker nu en arbetsmiljösamordnare som vill vara med och skapa ordning, struktur och långsiktighet i en verksamhet som gör verklig skillnad - varje dag.
IWS levererar fullskaliga avfallstjänster för industrikunder, med fokus på att avlägsna farliga ämnen från kretsloppet och bidra till ett hållbart samhälle. Nu stärker vi upp vårt team tillfälligt - och söker dig som vill vara med och bygga vidare på vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
• "Vi har en engagerad organisation och mycket kompetens i verksamheten. Nu handlar det om att skapa struktur och tydlighet, så att vi kan fortsätta utvecklas tillsammans," säger Annika Sagebrandt, EHSQS Manager IWS Sweden.
Tjänsten är initialt tidsbegränsad under ett år, och öppen både för dig som vill gå in i en anställning hos NG Nordic alternativt för dig som kan arbeta som konsult via AxÖ Consulting.
Om bolaget
NG Nordic Sweden AB tänker nytt när det gäller återvinning och går före för att revolutionera återvinningen av material. Att lösa problem är en del av vårt DNA och vår mission är att omvandla avfallsströmmar till nya viktiga råvaror. Vår roll är att hitta nödvändiga lösningar på våra kunders miljö- och avfallsutmaningar för att möjliggöra cirkulation av material.
NG Nordic verkar i Norden och erbjuder miljövänlig avfallshantering och behandling av farligt avfall. Dessutom tillhandahåller vi återvinningstjänster för material - inklusive lösningar för plast, metaller samt aska- och slaggrester.
NG Nordic Sweden AB har nyligen förvärvats av Summa Equity genom dess portföljbolag NG Nordic och denna position är en del av vår organisatoriska konsolidering för framtiden. NG Nordic är en viktig del av den nordiska industriella infrastrukturen och genererar 1,3 miljarder euro i intäkter med ett team på cirka 3 400 anställda och 90 anläggningar.
Ditt uppdrag
Som arbetsmiljösamordnare får du en central roll i att vidareutveckla och kvalitetssäkra vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Du kommer att:
Strukturera ledningssystemet med fokus på tydlighet och användarvänlighet.
Sätta en logik där processer, rutiner och instruktioner blir lätta att förstå och följa.
Vidareutveckla ett årshjul för arbetsmiljöarbetet: riskanalyser, kompetensanalyser, uppföljningar och medicinska kontroller.
Vara rådgivande och stödjande gentemot chefer i hela organisationen.
Delta operativt i riskbedömningar och externa mätningar tillsammans med verksamheten.
Det finns redan mycket på plats - din uppgift blir att skapa logik, struktur och systematik så att vi säkerställer att rätt saker görs vid rätt tidpunkt.
Du kommer att arbeta i EHSQS-teamet, som utöver dig och ansvarig chef, består av fem personer - med gemensamt fokus på säkerhet, miljö och kvalitet i hela IWS-verksamheten.
Hos NG Nordic får du möjlighet att arbeta i en värderingsstyrd organisation med ett tydligt hållbarhetsfokus, där säkerhet och ansvar alltid kommer först.Publiceringsdatum2025-11-05Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom tung industri, och som trivs i en miljö där teori möter praktik. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med rutiner, instruktioner och processer - och är trygg i att stötta chefer och medarbetare i arbetsmiljöfrågor.
Som person är du jordnära, lyhörd och prestigelös, men också trygg och tydlig. Du kan lyssna in verksamhetens behov, men också stå på dig när det behövs. Du trivs i samarbete med andra, och har förmågan att driva förändring på ett hållbart sätt.
• "Vi söker någon som gillar att ta tag i saker och skapa ordning, men som också ser människorna bakom processerna," säger Annika.
NG Nordic erbjuder dig
Vi på NG Nordic är det ledande företag inom återvinningsbranschen i Norden med en lång erfarenhet av återvinning och behandling av farligt avfall. Här får du stort inflytande över dina arbetsuppgifter och goda möjligheter att utveckla din kompetens samt att vara en hörnsten i utvecklingen av vår verksamhet inom vattenrening.
Vi är fast beslutna att stödja dig på denna resa och främja en miljö där mångfald och inkludering driver innovation och samarbete. Dessutom erbjuder vi ett bra förmånspaket, en aktiv personalförening med många sociala aktiviteter, omfattande sjukvårds- och pensionssystem, tillgång till träningsanläggningar på plats.
Anställningen är heltid och lönen beror på kvalifikationer.
Information och ansökan
Är du redo för denna utmaning ? Tveka inte att skicka in din ansökan, eller kontakta ansvarig rekryteringskonsult så berättar vi mer om rollen och sammanhanget. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I den här rekryteringen har kunden valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jenny Berg:jenny.berg@axoconsulting.se
0720-74 19 99
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Arbetsplats
NG Nordic Sweden Kontakt
Jenny Berg 0720-741999 Jobbnummer
9590110