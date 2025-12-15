Arbetsmarknadssekreterare till Stöd och Arbetsgivarfunktionen
2025-12-15
Ref: 20252902 Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu arbetsmarknadssekreterare till Arbetsmarknadsavdelningens enhet för stöd och arbetsgivarfunktion.
Enheten Stöd och Arbetsgivarfunktion inom Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetsmarknadsanställningar, vilket innefattar individens arbetsmarknadsplanering och de formella aspekterna av anställningen. Detta inkluderar bl.a. att säkerställa att individen erhåller rätt lön i rätt tid, samt samverka, samplanera och matcha individen mot arbete eller studier.
Som arbetsmarknadssekreterare spelar du en central roll i att stödja individer på deras väg mot arbetsmarknaden eller vidare studier. Genom individuell planering, uppföljning, coachning och matchning skapar du hållbara förutsättningar för långsiktig etablering. Du erbjuder kontinuerligt stöd och anpassar insatserna utifrån individens behov.
I rollen ingår även samarbete med arbetsgivare inom näringslivet, idéburen sektor, kommunala bolag och förvaltningar för att främja kompetensförsörjning genom rekrytering, ackvirering och handledning. Du samarbetar nära andra enheter inom avdelningen samt externa aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården.
Utöver individstödet är du delaktig i att utveckla verksamhetens metoder och arbetssätt för att möta förändrade behov och skapa effektiva lösningar. Din insats har en betydande påverkan - både för individen, arbetsgivaren och Malmö som helhet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen om minst 180 hp med beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan högskoleexamen om minst 180 hp i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har minst två års relevant arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att skapa och upprätthålla goda relationer till flera olika samarbetspartners. Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta och dokumentera i digitala verktyg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig eller reguljärverksamhet där du använt dig av Supported employment, MI eller arbetsmarknadscoachning. Vidare är det även meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom stöd och matchningsverksamhet. Du uttrycker dig väl i svenska både i tal och skrift och det är positivt om du har kunskaper i andra språk som bedöms vara relevanta för verksamheten.
Meriterande med arbetsrättskunskap.
Vidare har du företrädesvis genom tidigare erfarenhet ett stort kontaktnät inom näringslivet, offentlig sektor, ideella sektorn m.fl.
För att lyckas i rollen innehar du nedan personliga egenskaper/förmågor:
• Självledarskap
• Utvecklingsförmåga
• Analytisk förmåga
• Verksamhetsintresse
• Kommunikativ
• Samarbetsförmåga
• Effektiv
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Arbetsmarknadsavdelningen består av sex olika enheter som i nära samarbete erbjuder olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Enheten för stöd och arbetsgivarfunktion ESA strävar kontinuerligt, tillsammans med övriga enheter och verksamheter inom Arbetsmarknadsavdelningen att utveckla sin verksamhet i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige och arbetsmarknads- och socialnämnden. Supported employement andan är något som enheten kommer att börja sträva efter.
Information om tjänsten
Anställningsform: 2 tillsvidareanställningar samt 1 tidsbegränsad anställning i 6 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vänligen var noga med att kryssa i vilken eller vilka tjänster du är intresserad av.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
