Arbetsmarknadssekreterare till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Arbetsmarknadsenheten / Administratörsjobb / Eslöv Visa alla administratörsjobb i Eslöv
2026-06-09
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Vill du ha ett arbete där du varje dag bidrar till att människor kommer närmare arbete, studier och egen försörjning? Då kan Arbetsmarknadsenheten i Eslövs kommun vara rätt arbetsplats för dig
Nu söker vi två arbetsmarknadssekreterare som vill vara med och göra skillnad för människor och samtidigt bidra till utvecklingen av vår verksamhet.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där varje insats har betydelse. Vi stöttar personer som uppbär ekonomiskt bistånd samt ungdomar mellan 16–20 år som varken arbetar eller studerar, med målet att stärka deras möjligheter till egen försörjning och delaktighet i samhället.
Du blir en del av en engagerad och kunnig arbetsgrupp där samarbete, utveckling och ett lösningsfokuserat förhållningssätt står i centrum. Vi arbetar nära varandra, delar med oss av kunskap och stöttar varandra i ett viktigt och meningsfullt uppdrag.
Ditt uppdrag
Som arbetsmarknadssekreterare är du en viktig del i arbetet med att stötta människor på vägen mot arbete, studier och egen försörjning. Du möter personer med olika bakgrund och förutsättningar och arbetar både individuellt och i grupp för att skapa hållbara vägar framåt.
Du kommer bland annat att:
Utreda deltagarnas behov, resurser och arbetsförutsättningar.
Motivera, vägleda och coacha individer mot arbete eller studier.
Planera, samordna och följa upp individuella insatser.
Hålla i och utveckla gruppaktiviteter inom exempelvis jobbsökande, motivation och arbetslivskunskap.
Matcha deltagare till praktikplatser och andra arbetsmarknadsinsatser.
Bygga och underhålla kontakter med arbetsgivare för att skapa möjligheter till praktik och arbete.
Samverka med Arbetsförmedlingen, ekonomiskt bistånd, skolor, Region Skåne och lokala arbetsgivare.
Dokumentera enligt socialtjänstlagen samt följa upp insatser och deltagarnas progression.
Arbeta med administrativa uppgifter såsom registrering, statistikrapportering och uppföljning i verksamhetssystem.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som vill bidra till att stärka individers möjligheter att nå egen försörjning. Du har relevant utbildning och erfarenhet av att arbeta med vägledning, myndighetsutövning eller arbetsmarknadsfrågor.
Vi ser att du har:
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadspolitiska frågor och insatser.
God administrativ förmåga och vana att dokumentera.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande om du har:
Erfarenhet av samverkan med myndigheter, arbetsgivare eller andra aktörer.
Erfarenhet av att arbeta med att klargöra arbetsförutsättningar hos arbetssökande.
Erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd.
Är det här du?
Du är en person som trivs med att arbeta nära människor och som motiveras av att bidra till deras utveckling.
Du planerar, organiserar och följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan hantera flera processer samtidigt och säkerställer att dokumentation och administrativa uppgifter håller hög kvalitet.
Har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer med deltagare, kollegor, arbetsgivare och samverkansparter. Du är lyhörd, kommunikativ och har ett professionellt bemötande.
Är öppen för nya arbetssätt och kan anpassa dig när verksamhetens behov förändras. Du ser utveckling som en naturlig del av arbetet och bidrar aktivt med idéer och förbättringsförslag.
Vi erbjuderEtt varierat och utvecklande arbete med möjlighet att göra verklig skillnad för människor.
Engagerade och hjälpsamma kollegor som värdesätter samarbete och kunskapsutbyte.
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten.
Ett självständigt arbete med stort eget ansvar och möjlighet att planera din arbetsdag.
En arbetsplats där vi värdesätter delaktighet, respekt och ett gott bemötande.
Kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Friskvårdsbidrag och andra förmåner enligt Eslövs kommuns personalerbjudande.
Vi tror på människors förmåga att utvecklas - och det gäller även våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, bidra och göra skillnad tillsammans med engagerade kollegor.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk av personer med företrädesrätt. Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att avbryta rekryteringen om verksamhetens eller de ekonomiska förutsättningarna förändras.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330643 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Biträdande enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Umihana Rasovic umihana.rasovic@eslov.se Jobbnummer
9956198