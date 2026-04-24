Arbetsmarknadssekreterare till enheten Praktik och Arbetsgivarsamverkan
Malmö kommun / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-04-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260993
Vi söker nu en arbetsmarknadssekreterare till enheten för Praktik och Arbetsgivarsamverkan. Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Din huvudsakliga sysselsättning är praktikplatsanskaffning för malmöbor där platserna finns inom offentlig, privat och ideell sektor. Syftet är att erbjuda kvalitativa praktikplatser för ungdomar 16-19 år boende i Malmö Stad. Du kommer även att ha kontakt med ungdomarna och vårdnadshavare. Det förekommer administrativa arbetsuppgifter, vilket innebär dokumentation, kvalitetssäkring, samordning och uppföljning av praktikplatser. Du ska kunna jobba individuellt och även i grupp. Även om du och dina kollegor har olika ansvarsområden så jobbar ni mot gemensamma mål. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen om minst 180 hp med beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan högskoleexamen om minst 180 hp i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av kontaktskapande och relationsbyggande arbete i syfte att skapa och upprätthålla goda relationer till flera olika samarbetspartners.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet och gärna i verksamheter där samverkan varit en viktig del i arbetet. Vidare har du företrädesvis genom tidigare erfarenhet ett kontaktnät inom näringslivet i Malmö, offentlig sektor, ideella sektorn med flera.
För att lyckas i rollen är du socialt utåtriktad, kommunikativ och prestigelös. Du är också lösningsfokuserad genom att självständigt hitta olika sätt att lösa arbetsuppgifter eller frågeställningar. Du har god förmåga att organisera, prioritera effektivt och arbeta mot uppsatta mål.
Du uttrycker dig väl i svenska både i tal och skrift och det är positivt om du har kunskaper i andra språk som bedöms vara relevanta för verksamheten. Du har mycket god datorvana och har erfarenhet av arbete med office 365.
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Inom Arbetsmarknadsavdelningen erbjuds olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik.
Enheten för Praktik och Arbetsgivarsamverkan är en enhet inom Arbetsmarknadsavdelningen, vars uppdrag är att genom praktik ge Malmöbor chansen att utvecklas, bli bättre rustade för och komma närmare arbetsmarknaden. Det finns följande praktikverksamheter samlade: Ung i Sommar, Praktik Service, PRAO, arbetsmarknadsanställningar. Enheten för Praktik och Arbetsgivarsamverkan olika verksamheter förmedlar tillsammans ca 10 000 praktik- och anställningsplatser per år till Malmöborna, från grundskoleelever till vuxna Malmöbor. Platserna som förmedlas finns både hos privata och ideella som hos offentliga arbetsgivare.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m 15 maj 2027, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Nobelvägen 66 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet akademssr@malmo.se Jobbnummer
9873903