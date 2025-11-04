Arbetsmarknadssekreterare till Arbetsmarknadsavdelningen
2025-11-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252565
Till enheten för Arbete och studier, sektion 2, söker vi nu en engagerad arbetsmarknadssekreterare. Hos oss får du använda din kompetens och energi för att stötta fler malmöbor att komma i arbete eller studier med målet att nå egen försörjning. Du blir en del av ett kunnigt och engagerat team av arbetsmarknadssekreterare som tillsammans arbetar för att enhetens mål ska uppnås.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Rollen som arbetsmarknadssekreterare innebär bland annat att:
• Du driver dina ärenden aktivt framåt; förbereder, vägleder, coachar och matchar deltagare i syfte att de ska bli självförsörjande, alternativt göra en stegförflyttning mot självförsörjning.
• Du är trygg med att arbeta med enskilda individer samt grupper.
• Du dokumenterar kring deltagarens process i databasen Procapita.
• Du planerar och genomför arbetsmarknads- och studieevent.
• Du ger praktisk hjälp till den deltagaren i form av att skapa ansökningshandlingar, ansökta till utbildning osv.
• Du samarbetar och samverka med andra aktörer internt och externt tex. socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, utbildningssamordnare, arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor etc.
• Du deltar i utvecklingsarbetet kring organisationens insatser och metoder.
• Du samlar erfarenheter och kunskaper inom området, omvärldsbevaka.
• Du har kontakt med arbetsgivare i syfte att matcha deltagare mot arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen med beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning som är relevant för tjänsten (180 hp). Du har minst två års relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av kontaktskapande och relationsbyggande arbete i syfte att skapa och upprätthålla goda relationer till flera olika samarbetspartners.
Det är meriterande om du har erfarenhet och utbildning inom arbetsmarknadscoachning, Konsekvenspedagogik och Motiverande samtal (MI). Vi ser gärna att du har arbetat med tydliggörande pedagogik, till exempel genom bild- och textstöd. Har du dessutom erfarenhet av att möta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och är van vid ett lågaffektivt bemötande är det en stor fördel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet. Du har gärna vana av att ta kontakt med arbetsgivare och erfarenhet av rekrytering. Genom tidigare uppdrag har du med fördel byggt upp ett brett kontaktnät inom näringslivet, offentlig sektor, ideella organisationer och andra aktörer - något du ser som en naturlig del i att skapa vägar till arbete och samverkan.
För att lyckas i rollen innehar du nedan personliga egenskaper/förmågor:
• Självledarskap
• Utvecklingsförmåga
• Analytisk förmåga
• Verksamhetsintresse
• Kommunikativ
• Samarbetsförmåga
• Effektiv
Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Det är en fördel om du även behärskar andra språk som är relevanta för verksamheten. Du har god datorvana och känner dig trygg i att arbeta i digitala miljöer, gärna med verktyg som Office 365, Teams, SharePoint och Skype. Erfarenhet av att arbeta i Procapita är meriterande.
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Inom Arbetsmarknadsavdelningen erbjuds olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.o.m 2026-05-31.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Till intervjun får du gärna ha funderat lite kring två referenspersoner som du skulle kunna lämna uppgifter på, helst tidigare chefer. Innan anställning behöver du uppvisa en giltig ID-handling (nationellt id-kort eller pass) och relevant examensbevis.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
Detta är ett heltidsjobb.
Malmö kommun
Malmö stad
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet akademssr@malmo.se 040-34 51 14
9586979