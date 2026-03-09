Arbetsmarknadssamordnare till Individ- och familjeomsorgen
2026-03-09
Individ- och familjeomsorgen har sedan årsskiftet tagit över ansvaret över kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
Uppdraget är att rusta människor så att de kan komma ut i egen försörjning. Socialnämnden har sedan tidigare beslutat om att den som är beviljad ekonomiskt bistånd ska anvisas ut i en heltidsaktivitet. Som arbetsmarknadssamordnare kommer du att ha ett viktigt uppdrag tillsammans med dina kollegor när det gäller att forma insatser i linje med det nationella aktivitetskravet som börjar att gälla till sommaren.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara en del av vår utvecklingsresa där målet är att så många som möjligt ska ges möjligheten att nå egen försörjning. I uppdraget ingår samverkan, utredning och kartläggning samt uppföljning. Du kommer också troligen att arbeta med kommunala feriearbeten under vår och sommar.Kvalifikationer
För att jobba hos oss krävs en universitetsutbildning gärna med inriktning beteendevetenskap. Du är genuint intresserad av att arbeta med människor och du vill vara en del i deras utveckling. Du ska vara initiativtagande och se möjligheter istället för hinder, vara positiv och ha lätt för att samarbeta. Du har körkort, lägst nivå B.
Det är meriterande om du har kunskap om eller annan erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och/eller ekonomiskt bistånd. Vi arbetar i verksamhetssystemet Life Care och vi ser det som värdefullt om du har erfarenhet av systemet sedan tidigare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/26".
Detta är ett heltidsjobb.
Socialförvaltningen , Individ och familjeomsorg, IFO
Åsa Andersson asa.andersson@filipstad.se
