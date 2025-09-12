Arbetsmarknadssamordnare till Erikshjälpen Framtidsverkstad i Halmstad
Fören Erikshjälpen Second Handbutiker
2025-09-12
Vill du skapa förutsättningar för personlig utveckling och integration i samhället genom arbetsmarknadsinsatser inom cirkulär handel? Vill du vara med och utveckla vårt arbete med att rusta föräldrar och unga vuxna för arbetslivet? Då kan du vara den vi söker till vårt operativa team i rollen som arbetsmarknadssamordnare till Erikshjälpen Framtidsverkstad i Halmstad.
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med ideell second handverksamhet. I vårt arbete i Sverige driver vi på flera orter Erikshjälpen Framtidsverkstad. Där vill Erikshjälpen tillsammans med barn, ungdomar och föräldrar skapa förutsättningar för personlig utveckling, social mobilisering och delaktighet i områdesutveckling. Genom att stärka barn och ungas egna drömmar, drivkrafter och förmågor, skapas framtidstro och förutsättningar för en långsiktig positiv förändring. Arbetet sker i nära samverkan med kommunens verksamheter, näringsliv och övriga civilsamhället.
En viktig del av vårt arbete är att rusta föräldrar för arbetslivet. Genom Erikshjälpen Second Hand ger vi människor möjlighet till arbetsträning, individuell utveckling och integrering i samhället.
Erikshjälpen skall nu etablera en Framtidsverkstad i Halmstad och söker därför det team som vill vara med och bygga upp och driva detta arbete. Vi söker en arbetsmarknadssamordnare och två verksamhetssamordnare (se separat annons) till teamet i Halmstad. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Du ingår i den lokala styrgruppen för Erikshjälpens Framtidsverkstads arbete som finns i Halmstad. Arbetet fokuserar på att stötta ungdomar och föräldrar vidare mot arbetslivet.
Planera, koordinera och genomföra aktiviteter inom Erikshjälpen Framtidsverkstad med fokus på arbetsmarknadsinsatser, exempelvis jobbkurser, CV-skola, samtalsgrupper, studiebesök, motiverande föreläsningar.
Skapa goda relationer med placerande myndigheter gällande deltagare i arbetsträning och att samverka med andra relevanta aktörer.
I samarbete med butiksledning säkerställa en utvecklande arbetsträning för deltagaren.
Upprätta individuella utvecklingsplaner tillsammans med deltagaren.
Vem söker vi?
Du har relevant eftergymnasial utbildning med exempelvis social, beteendevetenskaplig eller pedagogisk inriktning.
Du har tidigare arbetat med människor i utsatta livssituationer.
Du har erfarenhet av samverkan mellan offentliga myndigheter, näringsliv och idéburen sektor.
Du delar en samsyn med vår värdegrund som bygger på tre grundprinciper; Eriks anda, en kristen människosyn och FN:s barnkonvention
Meriterande om du har
Flerspråkighet
Erfarenhet av arbetsledande eller samordnande roll
Erfarenhet av arbete med volontärer
Brett lokalt kontaktnät
Du är:
Relationsbyggare som är van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang
Trygg med att arbeta i en mångkulturell kontext.
Positiv och engagerad i ditt arbete
Självgående, ansvarstagande och initiativtagande
Social och har en god kommunikativ förmåga
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du, tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen, genom att generera medel till sociala och humanitära insatser. Genom att främja och utveckla återanvändning av begagnade varor är du med och bidrar till en hållbar utveckling och ett mer effektivt utnyttjande av jordens resurser. Du blir också del i en bred social gemenskap, då Erikshjälpen Second Hands butiker ger meningsfull sysselsättning för anställda, volontärer och praktikanter.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Tjänsteman i civilsamhället som är tecknat mellan Fremia och Unionen.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
Sök tjänsten
Sök tjänsten genom länken till rekryteringssystemet där du fyller du i dina uppgifter och bifogar CV och personligt brev. Sök tjänsten senast 26 september.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning.
Omfattning: 50 %, placering i Halmstad, med utgångspunkt i vår butik där.
Tillträde: Önskvärt är vid årsskiftet 2025/2026 eller enligt överenskommelse.
Som en del i rekryteringsprocessen kommer ett uppvisande av utdrag ur belastningsregister krävas innan tjänst erbjuds till slutkandidat.
Mer information
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta arbetsmarknadskoordinator, Björn Mikmar på telefon 079-1425747 eller mail: bjorn.mikmar@erikshjalpen.se
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv. Lokalt och globalt arbetar vi för att stärka och hjälpa barn. Överskottet från second hand-verksamheten bidrar, tillsammans med generösa gåvor, till att möjliggöra våra insatser för att barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer. Erikshjälpen finns för barnen. Och världen de drömmer om. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Erikshjälpen Second Handbutiker
Ryttarevägen 10 (visa karta
)
302 62 HALMSTAD Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Jobbnummer
9505164