Arbetsmarknadskonsulent till arbetsmarknadsenheten med inriktning ungdomar
Köpings kommun, Verksamhetsområde Arbete & försörjning
2026-02-03
Arbetsmarknadsenheten i Köpings kommun söker dig som brinner för att motivera människor, skapa kontakter och skapa framtidstro! Vill du ha en nyckelroll i att stötta individer mot arbete eller utbildning? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Arbetsmarknadsenheten tillhör social- och arbetsmarknadsförvaltningen och verksamhetsområde arbete & försörjning. Verksamhetsområde arbete & försörjning arbetar med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd, och har som mål att få personer som står utanför arbetsmarknaden att komma ut i egen försörjning. Inom arbetsmarknadsenheten har vi ett Jobbcenter samt praktiska verksamheter så som ett servicelag, fritidsbank och ett internt tvätteri.
Förvaltningen ansvarar för individ- & familjeomsorg, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och kommunal vuxenutbildning. Vår verksamhet utgår från brukarperspektivet genom samverkan och helhetssyn.
Hos oss får du:
En inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor som arbetar för att göra skillnad för våra invånare.
Vi kan bland annat erbjuda dig:
Sommar och vinterarbetstid - kortare arbetstid på sommaren och är ledighet under klämdagar
Generöst flextidsystem
Administrativt stöd
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till semesterväxling som ger extra semesterdagar

Publicering: 2026-02-03

Arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadskonsulent hos oss på arbetsmarknadsenheten får du en varierad och utvecklande tillvaro. I rollen kommer du främst att vägleda, coacha och följa upp deltagare med ett tydligt utbildnings- eller jobbfokus, genom att upprätta individuella planer och genomförande av olika gruppaktiviteter och teoretiska insatser efter deltagarens behov. Som en del i det dagliga arbetet samverkar du med olika aktörer, till exempel andra förvaltningar inom kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller andra aktörer. Du kommer ha en särskild inriktning gentemot ungdomar 16-25 år. Du kommer att vara en del av vårat Ungcenter som består av olika stödfunktioner i förvaltningen som har i uppdrag att stötta och lotsa ungdomar till rätt huvudman. I tillägg kommer du även att vara en del av ett pågående projekt, Ungdomskraft, finansierat av ESF.Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant högskole- eller universitetsexamen inom beteendevetenskap, samhällsvetenskap eller annan liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi letar efter dig som har goda kunskaper och erfarenheter om arbetsmarknaden och vilka villkor som ställs i arbetslivet. Kanske har du tidigare jobbar inom en kommunal arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedlingen eller liknande verksamhet?
Du är kommunikativ och har en god förståelse för att varje individ är unik med sina styrkor, förutsättningar och bakgrund. Du har tidigare arbetat med stöttande och coachande arbete gentemot personer som står långt från arbetsmarknaden. Du kan planera, dokumentera och följa upp insatser. Arbetet innebär även administration och dokumentation, vilket innebär att du behöver ha en god datorvana samt förmåga att formulera dig i skrift. I tjänsten kan bilkörning förekomma varför B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar
Utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt med erfarenhet av väglednings- och motivationsarbete
Erfarenhet av att ha hållit och samordnat grupper erfarenhet av arbete med människor med olika kulturell bakgrund
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Köpings kommun, Verksamhetsområde Arbete & försörjning

Kontakt
Leo Becker 0221-25305
