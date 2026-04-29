Arbetsmarknadskonsulent till Arbetsliv och Hälsa, Arbetsmarknadsområde 1
2026-04-29
Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Arbetsliv och Hälsa jobbar med personer som är biståndsbedömda och med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Det finns ofta en komplex problematik i relation till arbete. Målet med våra insatser är att individen ska stärka sina arbetsförutsättningar och närma sig arbetsmarknaden.
Vi söker nu en arbetsmarknadskonsulent till vårt kontor i Gamlestan. Arbetet kommer att innebära att du möter deltagare på andra platser i staden. Verksamheten Arbetsliv och Hälsa består av en tvärprofessionell arbetsgrupp med cirka 18 kollegor som utöver arbetsmarknadskonsulenter består av koordinatorer, hälsoutvecklare och metodhandledare.
Arbetet utgår från ett holistiskt perspektiv som innebär samordnande, parallella och jobbstärkande insatser. Som arbetsmarknadskonsulent säkerställer du att deltagaren erbjuds de insatser som behövs och leder till relevanta stegförflyttningar för den enskilde. Du arbetar med motiverande och utforskande samtal, samtalar om förutsättningar på arbetsmarknaden, deltagarens yrkesprofil och CV och att stötta deltagaren under arbetsträning. Inför arbetsträning kommer du att ansvara för arbetsgivarkontakter, genomföra arbetsplatsanalyser för att få så bra matchning som möjligt för våra deltagare. Du utgår ifrån deltagarens resurser vid planeringen av insatser och du använder olika strategier och tekniker för att föra deltagarprocessen framåt och följer resultaten kontinuerligt. Du återkopplar till Socialtjänsten och dokumenterar i våra verksamhetssystem. I din roll ingår också att samverka med olika aktörer såsom Arbetsförmedlingen, arbetsgivare m flera.Kvalifikationer
Du ska ha en högskoleexamen om 180 högskolepoäng med beteendevetenskaplig inriktning, exempelvis socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Därutöver har du minst ett års arbetslivserfarenhet av förändringsarbete med personer som har sammansatta behov av stöd för att närma sig självförsörjning samt att du har arbetat med arbetsmarknadsfrågor. Därtill krävs det att du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av samverkan med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten samt någon vidareutbildning i samtalsmetodik, exempelvis MI. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av metoden Supported Employment . Våra verksamhetssystem är Treserva och GWA och det är ett plus om du kan hantera dessa system. Vidare är det önskvärt att du har kunskap om Arbetsförmedlingen och andra aktörer inom arbetsområdet, samt förståelse för olika regler och rutiner vid kontakt med andra aktörer/samverkanspartners runt deltagaren.
Som person har du ett serviceinriktat och professionellt bemötande där du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer både med deltagare och samarbetspartners. Du är driven och tror på människans egen förmåga och är bra på att motivera och skapa arbetsallians. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en god sammanhållning i arbetsgruppen. Du förstår det gemensamma uppdraget och bidrar till helheten. Som person är du flexibel och öppen för att hitta nya lösningar och har en förmåga att vara tydlig och prestigelös.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och tillsättning sker efter att erforderliga beslut fattats om förslaget till samorganisering.
Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i kontinuerlig utveckling. Vi arbetar för en hälsofrämjande och god arbetsmiljö och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. För oss ses mångfald som en styrka i vårt gemensamma uppdrag. Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår sida på LinkedIn.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
I Göteborg ska alla kunna växa. Fritt och självständigt. Det kräver att fler får kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Och därigenom jobb, en egen försörjning och möjlighet att bidra till samhället. Oavsett hur resan dit ser ut, ska alla få plats i vår stad. Därför finns förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Vi ser varje människas potential och öppnar vägar framåt. Genom att samordna Göteborgs Stads arbetsmarknadsinsatser och säkerställa den kommunala vuxenutbildningen sätter vi riktning och är ett nav för samarbete. Tillsammans med engagerade entreprenörer, akademin, internationella företag, civilsamhället och andra delar av staden jobbar vi med samlad kraft mot gemensamma mål. Så stärker vi människor och en av Sveriges största arbetsmarknader. Vi öppnar möjligheter, varje dag.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Kontakt
Enhetschef
Gun Rosvall gun.rosvall@arbvux.goteborg.se Jobbnummer
9883297