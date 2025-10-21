Arbetsmarknadskonsulent till arbets- och försörjningsenheten
Hört från kollegor på arbetsmarknads- och socialförvaltningen:
"Det är lyxigt att arbeta så centralt som vi gör, nära till stan och närhet till centralstationen är jättebra för de som pendlar.
Dessutom har Kristallen en fantastisk lunchrestaurang!"
"Har du humor kommer du trivas här. Jag har väldigt roliga kollegor och skrattar mycket."
Välkommen till oss
På Arbets- och försörjningsenheten arbetar vi med att finna vägar till självförsörjning för den enskilde. Som arbetsmarknadskonsulent ger du ett individanpassat stöd till den enskilde med målet att bli självförsörjande.
Enheten är indelad i team som arbetar mot olika målgrupper och har ett aktivt utvecklingsarbete. Teamen är ganska självgående och mycket idérika. Vi arbetar i Lunds kommunhus Kristallen med aktivitetsbaserat arbetssätt. Som nyanställd är det centralt för oss att du känner dig välkommen och betydelsefull. Du får en introduktion som gäller såväl Lunds kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen som Arbets- och försörjningsenheten.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi söker en arbetsmarknadskonsulent till ett team som arbetar med individer som uppbär försörjningsstöd. Vi arbetar utifrån ett MI-inspirerat förhållningssätt och supported employment. Målgruppen består av individer i långvarigt behov av försörjningsstöd som står längre från arbetsmarknad. I uppdraget är det viktigt att du brinner för att ge individuellt stöd och har en stark tro på individens möjligheter att bli självförsörjande genom arbete eller studier.
Arbetsuppgifterna består i att, utifrån var individen befinner sig, göra en plan för vägen till arbete eller studier. Samverkan sker med andra berörda instanser, såväl internt som externt. Nätverkande med arbetsgivare är särskilt viktigt. Vi erbjuder handledning och vidareutveckling genom relevanta utbildningar.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Låter det som att du skulle trivas?
Vi söker dig
Vi söker dig som är beteendevetare eller har annan högskoleexamen som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Jobbet kräver även att du är strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter då arbetet innehåller en del dokumentation. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. God erfarenhet av Officepaketet, Teams och Lifecare är meriterande.
Vi tror att du har initiativförmåga, ett eget driv att hitta lösningar, är relationsskapande samt intresse för utvecklingsarbete för att skapa mervärde för individen. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är självgående, men du ser också arbetsgruppen som en tillgång.
Vi ser att du har vana av att möta individer i behov av individuellt stöd. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete med kommunala eller statliga arbetsmarknadsinsatser, arbete som kräver nätverkande och samverkan. Erfarenhet av motiverande samtal (MI) och supported employment (SE) är meriterande.
Annonsen avser en tillsvidareanställning. Välkommen med din ansökan, intervjuer sker löpande!
I denna rekrytering har vi valt bort personligt brev och tillämpar istället urvalsfrågor.
Övrigt
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
Vill du bli en av oss?
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
