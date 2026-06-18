Arbetsmarknadskonsulent med fokus på att leda aktiviteter
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2026-06-18
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Arbetsmarknadskonsulent med fokus på att leda aktiviteter
Vill du bidra till att människor får bättre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden?Hos oss i Haninge kommun får du arbeta med insatser och metoder som skapar verklig förändring och hjälper individer att ta steget mot arbete eller studier. Vi söker nu två engagerade arbetsmarknadskonsulenter som vill göra skillnad för individer som står långt från arbetsmarknaden och stötta dem på vägen mot ökad självständighet och egen försörjning.Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Arbetsmarknadsavdelningen är en del av Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid och ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Genom Arbetsmarknadscenter erbjuds samordnat stöd med särskilt fokus på ungdomar 15–21 år och personer som uppbär försörjningsstöd.
Verksamheten arbetar aktivt med att utveckla och implementera nya arbetssätt samt evidensbaserade metoder för att stärka individers möjligheter till arbete, studier och egenförsörjning. En central del av uppdraget är att utveckla samverkan mellan olika verksamheter, förvaltningar och näringslivet. Insatserna utformas utifrån individens behov, resurser och förutsättningar, med målet att skapa hållbara vägar till arbete, studier och egen försörjning.
Inom vår jobbsökarverksamhet erbjuder vi aktiviteter både digitalt och på plats, där deltagarna får stöd i att förbereda sig inför arbete eller studier. Vårt arbetssätt bygger på hög närvaro i verksamheten, där vi möter deltagarna kontinuerligt i deras vardag. Vi befinner oss i ett utvecklingsskede där vi också anpassar oss till kommande aktivitetskrav.
Ditt uppdrag
Som arbetsmarknadskonsulent är du en aktiv del av den dagliga verksamheten på Jobbcenter där ett team med arbetsmarknadskonsulenter arbetar med aktiviteterna tillsammans. Rollen är operativ och innebär att du dagligen arbetar i våra aktiviteter och har en nära och kontinuerlig kontakt med deltagarna.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
Planera och leda aktiviteter inom jobbsökande och studieförberedande insatser utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.
Möta deltagare med olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar samt anpassa stödet efter individuella behov.
Genomföra individuella samtal och gruppsamtal med fokus på vägledning, motivation och reflektion.
Leda gruppaktiviteter, både digitalt och platsförlagda, som främjar deltagarnas utveckling och progression.
Samverka med kollegor och bidra till verksamhetens kvalitetssäkring och fortsatta utveckling.
Det här söker vi hos dig
Högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller likvärdigt
Erfarenhet av arbete som arbetsmarknadskonsulent eller liknande uppdrag
Erfarenhet av att leda grupper och att arbeta i team
Digital kompetens
God samarbetsförmåga
B-körkort Dina personliga egenskaper
Du trivs i en operativ roll, är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Som person är du tydlig, relationsskapande och har förmågan att arbeta motiverande. Du bidrar aktivt till teamets arbete och utveckling. Du är flexibel och trivs i en verksamhet som präglas av utveckling och förändring
Det här kan vi erbjuda dig
En meningsfull och utvecklande roll i en ny förvaltning som just nu genomgår ett ambitiöst förändringsarbete i kommunen. Hos oss får du möjlighet att påverka och vara med och forma framtidens arbetsmarknadsinsatser i Haninge – tillsammans med engagerade och trygga kollegor i en arbetsmiljö där idéer och utveckling står i fokus.
Som medarbetare har du fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdsbidrag, flextid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Karolina Boström- Enhetschef- Telefonnummer: 08-606 76 55 eller karolina.bostrom@haninge.se
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterrassen 2 (visa karta
)
136 81 HANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, Arbetsmarknadscentrum Kontakt
Enhetschef
Karolina Boström karolina.bostrom@haninge.se 08-6067655 Jobbnummer
9969743