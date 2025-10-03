Arbetsmarknadshandledare till projektet Tidiga insatser 2, cykelverkstaden
Uppsala kommun, Arbetsmarknadsavdelningen / Sociala jobb / Uppsala Visa alla sociala jobb i Uppsala
2025-10-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Arbetsmarknadsavdelningen i Uppsala
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Har du intresse för språk, handledning och att stötta människor i deras utveckling? Vill du göra skillnad för människor som står utanför arbetsmarknaden? Då kan det här vara jobbet för dig!
Tidigare insatser är ett projekt som finansieras av Asyl- migration och integrationsfonden. Projektet drivs av Region Uppsala och alla länets kommuner deltar med olika delprojekt. Målgruppen för projektet är tredjelandsmedborgare, det vill säga personer som inte är medborgare i ett EU-land.
Målsättningen för Uppsala kommuns projekt är att erbjuda heltidsaktiviteter och funktionell svenska för lågutbildade personer som har skrivits ut från sfi eller som är på väg att skrivas ut på grund av bristande progression. Projektet kommer att ha tre medarbetare, en delprojektledare, en sfi-lärare samt en arbetsmarknadshandledare.
Hos oss får deltagare möjlighet att utveckla sina språkkunskaper och stärka sina möjligheter till arbete eller vidare studier. Många av deltagarna har låga kunskaper i svenska och behöver därför extra stöd i vardagen.
Placeringen är i vår cykelverkstad, där språkträning kombineras med praktiska moment i en vardaglig arbetsmiljö. Din roll blir att handleda, stötta och motivera deltagarna i deras utveckling mot ökad självständighet.
I cykelverkstaden får deltagarna lära sig hur man demonterar en cykel samt hur man återvinner cykeldelar. Arbetsmomenten anpassas efter individens förmåga och utvecklas stegvis från enklare uppgifter som demontering av ett cykelhjul till mer avancerade arbetsuppgifter som att bygga en cykel.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer att handleda och stötta deltagare i språkliga moment och vardagssituationer. Anpassa stöd och kommunikation utifrån deltagarnas språknivå. Du förväntas skapa en trygg, inkluderande och lärande miljö. Planera och följa upp individuella mål tillsammans med deltagarna. Samarbete med kollegor, arbetsgivare och andra aktörer för att skapa vägar vidare till arbete eller studier ingår i tjänsten. Du kommer även vara med och bidra till utvecklingen av verksamheten i cykelverkstaden.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen och erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med nyanlända och lågutbildade personer. Har du erfarenhet av att möta människor med olika bakgrund och erfarenheter ses även det som meriterande.
Som person är du kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har lätt för att ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du bra på att skapa nya kontakter samt att underhålla och utveckla relationer. Jobbet passar dig som är uthållig och ger inte upp lätt, även om saker blir svåra eller inte går som planerat. Du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och utifrån det förstå deras handlande. Sist men inte minst har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Emir Zuna, enhetschef, 018-727 70 28.
Fackliga företrädare: Kommunal, 010-442 82 09Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AMN-2025-00607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Arbetsmarknadsavdelningen Kontakt
Enhetschef
Emir Zuna 018-727 70 28 Jobbnummer
9538703