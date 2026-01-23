Arbetsmarknadshandläggare till praktisk verksamhet
2026-01-23
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Vill du göra skillnad för människor och hjälpa dem att hitta vägen till arbetslivet? Är du intresserad av arbetsmarknadsfrågor och brinner för att coacha människor mot nya möjligheter? Har du erfarenhet av att arbeta med personer i utsatta livssituationer? Då kan du vara den vi söker som arbetsmarknadshandledare - ett uppdrag där du verkligen gör skillnad.
Hos oss får du chansen att vara en drivande kraft i människors liv. Som arbetsmarknadshandledare är du mer än en handledare - du är en coach, en inspiratör och en trygg punkt för människor som behöver stöd för att ta nästa steg mot egen försörjning. Du hjälper individer att hitta motivation, bygga självförtroende och utveckla färdigheter som öppnar dörrar till arbetsmarknaden.
Varför välja oss?Hos oss får du:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• Möjlighet att utveckla ditt coachande arbetssätt
• Vara en del av ett engagerat team
Beskrivning av arbetsuppgifter
Inom utbildnings- och jobbcenter erbjuder vi arbetsmarknadsinsatser för arbetssökande och personer med försörjningsstöd. Vårt mål är tydligt: att fler uppsalabor ska kunna försörja sig långsiktigt. På våra praktiska verksamheter skapar vi arbetsförberedande insatser genom arbetsträning och särskilda arbetsmarknadsanställningar. Här får de arbetssökande jobba i växthus, på cykelverkstad eller i snickeri, de kan arbeta med hållbarhet i butiken Återbruket eller på elektronikåtervinningen. I denna rekrytering söker vi handledare till cykelverkstaden och elektronikåtervinningen.
Som arbetsmarknadshandledare:
• Stöttar du individer på våra praktiska verksamheter på vägen mot egen försörjning
• Planerar och anpassar arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons behov
• Arbetar nära kollegor och samverkar med andra enheter och externa aktörer
• Har du en vardag som är både varierad och meningsfull - där du ser konkreta resultat av ditt arbete.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har gymnasieexamen och erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta livssituationer
• Har kunskap om arbetsmarknadsfrågor
• Är trygg i svenska språket, både muntligt och skriftligt
• Har ett coachande förhållningssätt och gärna utbildning i motiverande samtal (MI) eller handledning.
Har du även erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor ses det som meriterande. Det är också önskvärt om du har utbildning i motiverande samtal eller handledning.
Som person är du pedagogisk, empatisk och strukturerad. Du har förmågan att se människors potential, skapa motivation och bygga förtroende. Du tar initiativ, är lösningsorienterad och trivs med att skapa och utveckla relationer.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Peter Ängsback, enhetschef Elektronikåtervinningen, 018-727 21 51 och Emir Zuna, enhetschef Hantverk och natur, 018-727 70 28.
Fackliga företrädare: Akavia, Stig Gunnarsson, 018-727 24 62, Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
