Arbetsmarknadshandläggare till Oskarshamns kommun
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2026-07-24
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vill du göra konkret skillnad för människor som står en bit från arbetsmarknaden? Arbetsmarknadsenheten i Oskarshamns kommun arbetar för att skapa möjligheter för kommuninvånare som saknar egen försörjning eller står utanför arbetsmarknaden att närma sig arbete eller studier. Verksamheten utvecklas nu vidare, bland annat med anledning av ny lagstiftning om aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadshandläggare har du ett viktigt och meningsfullt uppdrag där du stöttar deltagare i deras väg mot arbete, studier eller annan arbetsmarknadsnära insats. Du arbetar nära individen och utgår från varje deltagares förutsättningar, resurser och mål.
I rollen ingår bland annat att:
• genomföra kartläggande och vägledande samtal med deltagare
• tillsammans med deltagaren ta fram, följa upp och utveckla individuella handlingsplaner
• arbeta med motiverande samtal, coachning och regelbunden uppföljning
• leda och delta i introduktions- och uppföljningsmöten
• samverka med andra arbetsmarknadshandläggare, handledare, socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer
• vara huvudkontakt gentemot myndigheter, mottagande verksamheter och externa arbetsgivare
• dokumentera deltagarnas utveckling, närvaro och relevanta händelser enligt fastställda rutiner
• tillsammans med övriga handläggare fatta beslut om placering inom Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Arbetet bedrivs enligt BIP-metoden och ställer krav på struktur, relationsskapande förmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Rollen är varierad och passar dig som vill kombinera samtal, samverkan, dokumentation och praktiskt utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som har förmåga att se individers styrkor, möjligheter och potential. Du är trygg i mötet med människor i olika livssituationer och har ett professionellt, respektfullt och ansvarstagande bemötande.
För tjänsten krävs att du har:
• dokumenterad erfarenhet av coachning och vägledning av personer som står långt från arbetsmarknaden
• erfarenhet av dokumentation och administrativt arbete
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt
• god datorvana och kunskaper i Office-paketet
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsmarknadsinsatser, arbete med nyanlända eller språksvaga personer, arbete med personer med funktionsvariationer, särskilt NPF-diagnoser, samt erfarenhet av motiverande samtal eller annan strukturerad samtalsmetodik. Kunskap om BIP-modellen, lösningsfokuserat arbetssätt, Supported Employment, konflikthantering eller coach-/ledarskapsutbildning är också meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun Kontakt
Facklig företrädare för Vision
Daniel Odén daniel.oden@oskarshamn.se +46103560000 Jobbnummer
10010550