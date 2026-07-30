Arbetsmarknadshandläggare till Arbetsmarknadsenheten
Bollebygds kommun, AME/Integration / Administratörsjobb / Bollebygd Visa alla administratörsjobb i Bollebygd
2026-07-30
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Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare. Läs gärna mer på bollebygd.se
Socialförvaltningen har cirka 250 medarbetare och omfattar verksamhetsområdena Individ och familjeomsorg och Funktionsstöd samt Äldreomsorg, Bemanning, Hemsjukvård och förebyggande verksamhet.
Tjänsten är placerad i Socialförvaltningen inom verksamhetsområde individ och familjeomsorg. Dina närmaste kollegor är två arbetsmarknadshandläggare och två integrationssamordnare. Då verksamheten ska möta nya lagkrav kommer enheten öka med 2 medarbetare. En är den tjänsten du söker och den andra blir en stödpedagog där ni tillsammans arbetar med ett nystartat centrallager.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Inom arbetsmarknadsenheten arbetar vi med en variation av aktiviteter på både individ- och gruppnivå för personer i åldern 16-64 år som står utanför arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna kan variera över tid utifrån uppdrag och behov inom verksamheten och på arbetsmarknaden. Vi arbetar utvecklingsorienterat och förändringsinriktat för att anpassa oss efter omvärldens behov.
I arbetet ingår att stötta, aktivera och vägleda individer enskilt och i grupp samt följa upp och dokumentera deras utveckling. Vårt uppdrag omfattar allt ifrån kartläggande och coachande, individuella samtal med fokus på progression, till prerehabiliterande, hälso-/friskvårds- och jobbsökaraktiviteter samt anordning av olika typer av praktik och arbetsträningsplatser för olika målgrupper. Vi är även en betydelsefull aktör gällande aktivitetskravet som trädde i kraft den 1 juli och har också ansvar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) samt feriearbete.
Vi planerar, utvecklar och utvärderar kontinuerligt verksamheten. En viktig del av arbetet är samverkan, såväl den interna inom kommunen som den externa med myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen samt med det privata näringslivet och du kommer på så sätt att vara ett ansikte utåt för enheten. Det är med andra ord ett brett och varierat uppdrag och därför är det viktigt att du är flexibel och trivs med förändringar.KvalifikationerKvalifikationer
• Kandidatexamen inom socialt arbete eller annan kandidatexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• B-körkort
• kunskap och erfarenhet inom arbetsområdet och är van att arbeta med människor med fysiska och/eller psykiska funktionsvariationer
• erfarenhet av att arbeta med social dokumentation i verksamhetssystem.
Meriterande
• Erfarenhet av MI, BIP, JMT, ACT och eller SE
• Erfarenhet av att leda hälsostärkande och sociala gruppaktiviteter
Som person har du en god samarbetsförmåga och kan även arbeta självständigt. Du är trygg i det enskilda samtalet med deltagare, liksom med att ha gruppaktiviteter. Du är bra på att nätverka och etablera nya kontakter med olika samverkansparter. Ditt arbetssätt präglas av struktur och tydlighet och du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du kan obehindrat använda dig av både svenska och engelska i din kontakt med deltagare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-11-02 Tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Registerkontroll utförs i enlighet med rådande lagstiftning. För dig som söker en tjänst som faller in under någon av de aktuella lagarna kommer du innan anställning att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregister och i vissa fall misstankeregister.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 48". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollebygds Kommun
(org.nr 212000-2973)
517 83 BOLLEBYGD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bollebygds kommun, AME/Integration Kontakt
Enhetschef
Shaho Ghanbari +46734647423 Jobbnummer
10016163