Arbetsmarknadshandläggare med inriktning mot språkinsatser
2025-12-16
Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) ansvarar för alla arbetsmarknadsåtgärder inom kommunens arbetsgivarområde för att stimulera sysselsättningen och motverka arbetslöshet i kommunen.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten uppdrag är att föra dialog med och ge stöd till Borlängebor om deras väg till egen försörjning. Vi arbetar strategiskt och gränsöverskridande med kommunens sektorer, arbetsförmedlingen, näringslivet med flera. För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi både vara lyhörda inför arbetsmarknadens behov och för den enskilda människans förutsättningar.
Borlänge kommuns gemensamma värdegrund är ett viktigt verktyg i enhetens arbete och vi arbetar ständigt med att till leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet:
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet
AMI arbetar med att ge stöd och vägledning i form av olika insatser till Borlängebon på sin väg mot egen försörjning. Vi utgår från personens förutsättningar och tillsammans tar vi fram en individuell handlingsplan. Många av de Borlängebor som kommer till oss har ett stort behov av att utveckla svenska språket och på AMI har de möjlighet till olika språkstödjande insatser.
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med kollegor arbeta med dessa språkstödjande insatser. Det kan vara att underlätta språkinlärningen på de praktiska arbetsplatserna, ge stöd i verktyget Lunis, och tillsammans med övriga kollegor arbeta med olika kursinslag.
Du ingår i vårt språkteam och samarbetar även med övriga kollegor inom AMI samt andra samarbetspartners inom och utanför kommunen. Du arbetar motiverande och engagerande med deltagarna och alltid lösningsfokuserat.
Du ska utifrån individens förutsättningar, förmågor och framtida mål, ge stöd och vägledning att närma sig arbetsmarknaden genom stegförflyttningar. Vi arbetar utvecklingsorienterat och förändringsinriktat för att anpassa oss efter omvärldens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom utbildningsområdet lärare med inriktning mot svenska/svenska som andra språk om minst 180 hp, alternativt annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Du har erfarenhet av att arbeta stödjande och vägledande med människor samt erfarenhet av arbete med andraspråkstalare i form av språkstödjande arbete i lärande miljöer.
Du har god dokumentationsvana och mycket god och tydlig kommunikation med deltagare på svenska i både tal och skrift. Körkort är ett krav för att kunna ta dig mellan våra olika verksamheter och arbetsplatser.
Vi ser det som meriterande om du har utbildning i MI (motiverande samtal) och lösningsfokuserat förhållningssätt samt om du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och lärande, det vill säga om du har arbetat med att planera och genomföra undervisning, bedöma prestationer och att i ditt arbete skapa en trygg och positiv inlärningsmiljö.
Har du andra språkkunskaper är det meriterande.
Som person söker vi dig som har god samarbetsförmåga och som är van att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har kunskap om och förståelse för målgruppens behov av flexibla individanpassade lösningar. I ditt arbete är du engagerad och fokuserad på uppdraget och att finnas till för de Borlängebor vi arbetar för.
Du är van att sätta upp mål, är kvalitetsmedveten, kommunikativ, flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Vidare ser vi att du bemöter andra med en positiv grundsyn, har förmåga att inspirera och engagera och att du har ett prestigelöst och pedagogiskt förhållningssätt. Vi vill att du har ett engagemang och känner ansvar att arbeta för Borlängebons bästa.
