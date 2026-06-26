Arbetsmarknadscoach till Vingåkers kommun inriktning aktivitetskravet
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2026-06-26
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I Vingåker är det lilla en styrka. Här är det nära till människor, nära till beslut och nära till det som faktiskt gör skillnad i vardagen. Som medarbetare i Vingåkers kommun blir du en del av en mindre och mer personlig organisation där människor känner varandra, samarbetar nära och där det du gör märks. Här arbetar du i ett sammanhang där relationer betyder något och där dina insatser får betydelse, både för andra och för dig själv. Samtidigt finns naturen nära och ett vardagsliv som är lättare att få ihop.
Vi söker dig som vill vara en viktig del i kommunens arbete för att stärka individers väg mot egen försörjning. Tjänsten ingår i Individ- och familjeomsorgen (IFO), där vi arbetar tillsammans för att skapa goda förutsättningar för våra invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som arbetsmarknadscoach med inriktning på aktivitetskravet kommer du att:
• Genomföra kartläggningar av individers resurser, behov och mål.
• Ge stöd och coachning till deltagare som omfattas av aktivitetskravet.
• Planera och följa upp aktiviteter, praktik och insatser som leder närmare arbete eller studier.
• Samverka med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, utbildningsaktörer och interna verksamheter.
• Dokumentera enligt gällande riktlinjer och lagstiftning.
• Bidra till utveckling av arbetsmarknadsenhetens arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, lyhörd och strukturerad. Du arbetar lösningsfokuserat, tar egna initiativ och trivs i en verksamhet som utvecklas. Du har ett genuint engagemang för att stödja människor mot ökad självständighet och egen försörjning.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning så som socionom, beteendevetare, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsfrågor, motivationsarbete eller socialt arbete.
• God förmåga att möta personer i olika livssituationer och skapa förtroendefulla relationer.
• God administrativ förmåga och vana vid digital dokumentation.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med motiverande arbete med arbetssökande
• Samverkansvana med myndigheter och arbetsgivare.
• B-körkort.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-07-01 , upphör: 2028-06-30 .
Arbetstid: Dagtid. Arbetstidsmått 35h
Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi gör aktiva val avseende annonseringsplatser, eventuellt stöd och urvalsmetoder inför varje rekrytering. När vi publicerat en annons kommer vi således inte att köpa tjänster eller annonser för en pågående rekrytering varför vi undanber sådana kontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vingåkers Kommun
(org.nr 212000-0308)
Parkvägen 8 (visa karta
)
643 80 VINGÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vingåkers kommun Kontakt
Verksamhetschef IFO
Ida Husa ida.husa@vingaker.se Jobbnummer
9980294