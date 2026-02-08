ArbetsledareVi söker Arbetsledare till lager och godshantering Skövde

Solvia Verksamhetsstöd AB / Lagerjobb / Borås
2026-02-08


Publiceringsdatum
2026-02-08

Om tjänsten
Vi söker en arbetsledare till vårt transport- och lagerteam i Skövde. Du kommer ansvara för daglig drift i lagret och säkerställa att gods hanteras effektivt och korrekt.

Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i lagret

Skanna och registrera inkommande/utgående gods

Sortering och placering av gods

Planera och lägga arbetsschema för personal

Säkerställa ordning, säkerhet och effektivt flöde

Kontakt med chaufförer och transportledning

Kvalifikationer
Erfarenhet av lager/logistik (gärna arbetsledare eller teamledare)

Vana att arbeta med scanners / lagersystem

God organisationsförmåga

Svenska i tal och skrift

Truckkort (meriterande)

Ledarskap och ansvarskänsla

Vi erbjuder
Heltidstjänst

Stabilt företag

Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet

Möjlighet att utvecklas

Plats: Skövde
Start: Enligt överenskommelse

Skicka din ansökan till rekrytering@solviaab.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: rekrytering@solviaab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solvia Verksamhetsstöd AB (org.nr 559521-0666)
Allégatan 32 (visa karta)
503 32  BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9729700

