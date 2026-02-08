ArbetsledareVi söker Arbetsledare till lager och godshantering Skövde
2026-02-08
Vi söker en arbetsledare till vårt transport- och lagerteam i Skövde. Du kommer ansvara för daglig drift i lagret och säkerställa att gods hanteras effektivt och korrekt.Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i lagret
Skanna och registrera inkommande/utgående gods
Sortering och placering av gods
Planera och lägga arbetsschema för personal
Säkerställa ordning, säkerhet och effektivt flöde
Kontakt med chaufförer och transportledningKvalifikationer
Erfarenhet av lager/logistik (gärna arbetsledare eller teamledare)
Vana att arbeta med scanners / lagersystem
God organisationsförmåga
Svenska i tal och skrift
Truckkort (meriterande)
Ledarskap och ansvarskänsla
Vi erbjuder
Heltidstjänst
Stabilt företag
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Möjlighet att utvecklas
Plats: Skövde
Start: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan till rekrytering@solviaab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: rekrytering@solviaab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solvia Verksamhetsstöd AB
(org.nr 559521-0666)
Allégatan 32 (visa karta
)
503 32 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
